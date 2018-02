La gira de Demi Lovato llega a España con LOS40

Demi Lovato se ha convertido en una de las artistas referentes que ya no sólo cautiva con su talento para la música sino por los mensajes de superación y positividad que transmite.

Después de petarlo en medio mundo con Échame la culpa, su colaboración con Luis Fonsi, ahora se sumerge de lleno en su gira Tell me you love me World Tour.

Una gira no deja de darnos buenas noticias. La última es que tras las fechas norteamericanas, la cantante ha anunciado que también vendrá a Europa. Comenzará el 28 de mayo en Amberes (Bélgica) y terminará el 27 de junio en Bolonia (Italia) y, entre medias, hará parada en España. Llegará de manos de LOS40 para ofrecer dos únicos conciertos.

El 21 de junio actuará en el Sant Jordi Club de Barcelona y un día después, el 22 de junio, lo hará en el Palacio Vistalegre de Madrid.

tickets 21 Jun Barcelona Sant Jordi Club 22 Jun Madrid Palacio Vistalegre

Las entradas estarán a la venta el próximo 16 de febrero en los puntos de venta habituales aunque, si eres muy fan, atento, porque podrás hacerte con las entradas en la preventa disponible el 15 de febrero, no vaya a ser que te quedes sin ellas.

Una gira que comienza ya

Como es lógico Demi Lovato comienza gira en casa, en Estados Unidos a finales de febrero y durante un mes estará recorriendo su país con un telonero de lujo.

En esta ocasión ha cambiado a Nick Jonas (su anterior compañero de carretera) por DJ Khaled, lo que se acerca más al soul y R&B que encontramos en su sexto álbum de estudio, Tell me you love me. No será el único, Kehlani también estará a su lado como prueba de que Demi sabe reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias.

#TellMeYouLoveMeTour ❤️ Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el Ene 21, 2018 at 5:26 PST

Allí, además de disfrutar de sus conciertos, sus fans tendrán la oportunidad de acceder a unas sesiones de terapia y es que la cantante está muy concienciada con los temas de salud mental que ella misma ha confesado padecer.

Sexto álbum

En esta gira presentará su último trabajo, el que nos presentó con Sorry not sorry. Un álbum que contiene varias colaboraciones, entre ellas una con Cheat Codes (Not promises) y otra con Jax Jones (Instruction).

Aunque si hay una colaboración que ha marcado su actualidad es la de Luis Fonsi que esperemos que haya incluido en el track list de sus conciertos en España donde está claro que nos haría mucha ilusión escucharla cantar en nuestro idioma. Sobre todo, teniendo en cuenta que ella misma compartió un test de ADN que constataba que el 32% de sus orígenes son españoles.

Otra de las preguntas que nos surge es si se pondrá un vestido de novia para cantar el single que da nombre al disco como en el vídeo en el que comparte protagonismo con Jesse Williams.