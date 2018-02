Con Dragon Quest Builders 2 ya anunciado en Japón, recibimos en España la primera entrega en formato Switch; posiblemente la oferta la plataforma más recomendada para un juego como este.

Hablamos de Dragon Quest Builders en su momento y, por ello, no alargaremos demasiado esta reseña. Si has estado en coma el último año y no sabes de qué va el juego, tienes la review aquí mismo, a un ‘click’ de ratón.

Toriyama y Minecraft en tu 'Switch'

Este cocktail que sale de mezclar los mejores diseños de Toriyama con una de las mejores ideas que haya visto esta industria jamás (Minecraft), es el pasatiempo perfecto para toda persona aburrida o con un buen viaje por delante. Nintendo Switch es la consola perfecta para que la construcción no pare jamás.

A favor de la consola de Nintendo juega también en este caso la simplicidad gráfica del título que, a pesar de bajar de 1080p a 720p para su reproducción en Switch, se permite fijar la meta de '60' para su tasa de frames por segundo.

Así que, pese a que en una tele normal podrá parecer algo más “suave” que la cristalina versión de PS4, el entorno gráfico simple y colorido disimula la pérdida de pixels y, sin embargo, luce de manera extraordinaria en la versión portátil que, al final del camino, es el modo en el que realmente vais a explotar la aventura.

En la cama, en el tren, en el sofá mientras tu chica ve una serie mala en la tele o en el hospital, apoyando a tus seres queridos; siempre habrá un hueco para tu Switch y nunca lo habrá para tu PS4 Pro; por ello, ampliar el catálogo de bolsillo con títulos que funcionaron bien en sobremesa, siempre es un acierto.

(Sí, ya sabemos que el juego salió en PSVita, pero… ¿Quién tiene la Vita en marcha todavía?

Lo dicho. Si quemaste el juego en PS4, comprenderemos que no te apetezca volver a hacerlo, pero si no tienes consola de Sony y, por tanto, no tuviste oportunidad de sumergirte en la versión japonesa de Minecraft, la versión de Nintendo Switch es la mejor forma de hacerlo...