La técnica infalible de Taylor Swift contra las filtraciones

La grabación de un making of con las escenas detrás de las cámaras de End Game, el último vídeo de Taylor Swift, nos ha dado pistas sobre la técnica infalible que la artista utiliza para evitar las filtraciones de sus canciones.

Artistas de todo tipo y condición como Madonna, Katy Perry, Lady Gaga o Bruno Mars vieron sus trabajos publicados antes de tiempo y tal vez podían haber utilizado el 'método Taylor': tan simple como útil.

Future y Ed Sheeran seguro que ya han tomado buena nota de la técnica de Taylor Swift: "Mis bailarines hacen como que hay música sonando cuando en realidad no la hay".

Taylor utiliza unos auriculares que se introduce en las orejas para poder escuchar la canción y cantar la letra mientras que el resto de la escena sólo escucha una base rítmica.

El secretismo en torno a los proyectos musicales de Taylor Swift también alcanza a Ed Sheeran: "Una vez escribí una canción para Taylor. Estaba en San Francisco y ella me mando a varias personas con un iPad que sólo tenía una canción para que la escuchara. Me preguntaron si me gustaba y se fueron. Así es cómo pude escucharla".

¿Qué te parece? ¿Crees que Taylor hace bien protegiéndose?