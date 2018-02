De ser Pablo, el guaperas de ‘Rebelde Way’, a ‘Tu Cara Me Suena’

Los seguidores de Rebelde Way –que no de Rebelde- seguro que se acuerdan de Pablo, uno de los chicos más populares del Elite Way. Sus idas y venidas con Marizza Spirito engancharon a toda una generación de adolescentes que acabaron viendo la telenovela juvenil. Porque sí, era una telenovela con todos sus ingredientes: venganza, relaciones tóxicas y dramas.

Si no solo eran seguidores de Rebelde Way, sino que eran fans, seguro que se saben el nombre del actor que dio vida a Pablo: Benjamín Rojas. Cuando empezó la serie solo contaba con 17 años, ahora tiene 32 y continúa trabajando delante de las cámaras. Eso sí, hace tiempo que dejó de ser aquel ídolo adolescente forra carpetas.

¿Y qué ha hecho todos estos años Benjamín? Pues un poco de todo: desde continuar protagonizando telenovelas como Alma Pirata hasta tener su propia serie en Disney Channel Argentina, Jake & Blake.

Pero no solo eso, junto a su ex compañero de Rebelde Way, Felipe Colombo –quien hacía de Manu en la serie- participó en la versión argentina de Tú Cara Me Suena. ¡Y no se les dio nada mal! De hecho se alzaron con el segundo puesto del programa.

En Rebelde Way, Rojas, junto a sus compañeros, formó parte del grupo de música Erreway. Al igual que otras bandas surgidas de series, el fenómeno musical traspasó la ficción y se convirtió en real, sacando discos y protagonizando giras. Quién le iba a decir a Benjamín que esa experiencia se convertiría en el principio de su carrera como músico.

De hecho, en los últimos años, el actor argentino ha orientado más su carrera artística hacia lo musical. En 2013, junto a Felipe Colombo, formó parte de la banda de pop Roco. ¿Su mayor éxito? Su single Pasarán años. Aunque quedó muy lejos de aquella época en que ambos llenaban estadios con Erreway.

A pesar de que Roco se disolviera en 2015, Benjamín ha querido continuar probando suerte como cantante y este 2017 ha lanzado su primer trabajo en solitario, Polarizado, que solo ha salido en las plataformas digitales.

Lejos queda aquella época en la que Benjamín llenaba carpetas de quinceañeras con sus fotos. Ahora, el argentino es todo un hombre que continúa labrándose una carrera musical y actoral en Argentina.