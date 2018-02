Cristina Pedroche, criticada por la foto que ha publicado para vender su perfume

A las puertas de San Valentín está claro que las perfumerías están haciendo su ‘agosto’ aunque en febrero. Es uno de los regalos estrella y uno de los que destila más sensualidad.

Por eso, nos hemos acostumbrados a ver los anuncios de estos productos explotando el lado más sexual.

Si a eso le unimos que no eres realmente una celebritie hasta que no tienes tu propio perfume nos encontramos con que Cristina Pedroche tiene el suyo y lo ha presentado en su cuenta de Instagram.

Lo ha hecho como muchos esperaban, con un desnudo y un mensaje con tintes pretendidamente feministas. “En San Valentín (y siempre) enamórate de ti misma, de tu piel, de tu cabeza, de tus manías, de tu sonrisa, de tu cuerpo… Quiérete tú, y el resto ya vendrá…”, escribía.

Muchos han aplaudido sus palabras pero muchos otros han tachado su discurso de hipócrita. “Sales en pelotas y luego dices lo de las azafatas de la F1? Hipocresía dónde?”, rezaba uno de los comentarios.

“No eres nada consecuente ni coherente con lo que dices y con lo que haces luego… te quedas en la superficie repitiendo frases y sloganes, el feminismo no tiene nada que ver con andar desnuda…”, escribía otro usuario.

También había quien criticaba la facilidad con la que insta a que todas quieran su cuerpo teniendo el que tiene ella. Claro que no ha faltado quien la defienda. “‘Es fácil quererse con ese cuerpo’, las personas con cuerpos normativos también tienen inseguridades, también sufren acoso (como continuos insultos por ser ‘muy delgada’ llamándola anorexia…) así que, no, no es fácil quererse con un cuerpo como el suyo”, escribían para apoyarla.