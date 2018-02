Esto demuestra que Will Smith sigue siendo el p*** amo

Will Smith es una de las celebs que mejor se lo pasa en su Instagram. El lo llama su nuevo patio de recreo y, como tal, se lo pasa en grande subiendo videos.

El último fue en las Islas Caimán. Allí hace un par de días subió un post donde se une a una banda de percusión que tocaba La Bamba.

No sabemos si es que no se sabía bien la letra o que se había bebido dos o tres aguas con gas, pero el caso es que no dio una.

En vez de cantar "no soy marinero", cantó "no soy minero".

Las críticas y la mofa le llovieron desde el momento uno y Will se tomó el asunto como un reto. En un segundo vídeo ha demostrado que su español es mucho mejor que el inglés de los políticos de nuestro país. Y ojo, porque no solo canta si no que se atreve con algunas frases habladas.

Queda demostrado que el príncipe de Bel-Air es el rey de Instagram.