La real excusa de Elton John para cancelar dos conciertos

Elton John tiene los días contados sobre los escenarios. El artista británico anunció el pasado mes de enero que su próxima gira mundial será la última de su carrera. A eso hay que sumarle que acaba de cancelar dos de sus conciertos previstos, los que tenía en Las Vegas los días 18 y 19 de mayo.

Pero el cantante de Your Song tiene una muy buena excusa: será uno de los invitados de la boda más mediática del año, la del príncipe Harry con Meghan Markle.

Aunque el artista no lo ha confirmado, la fecha de los conciertos cancelados coincide con la boda real. El periódico The Sun afirma a que esto se debe a que Elton acudirá al evento en Reino Unido. ¿Necesitamos más pistas?

Teniendo en cuenta que Elton John era uno de los amigos íntimos Diana, la madre de Harry, su invitación está más que justificada. Además, ya acudió en 2011 a la boda de los futuros reyes de Inglaterra, William y Kate.

Pero la cosa no se quedaría ahí, Elton John podría cantar en el enlace del año. Quién sabe, quizá le dedicaría Your Song u homenajearía a su madre con Candle In The Wind –la preciosa canción que le dedicó.

Otro de los nombres que se barajaban para cantar en la boda de Harry y Meghan era el de Sam Smith. De hecho el cantante de Stay With Me se ha declarado un fan incodicional de la familia real. Es más, en noviembre afirmaba estar loco por cantar en la boda.

Desgraciadamente, a pesar de que no sabemos si la casa real se ha puesto en contacto con él, Sam Smith ha dicho para Daily Mail que le sería imposible poder acudir al evento. ¿La razón? ¡Que el 19 de mayo es su cumple!

“No estaré en Reino Unido para la boda, porque es mi cumpleaños. Además, estaré de gira, pero me encantan las bodas”, ha dicho el cantante.