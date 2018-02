Maroon 5: Así ha cambiado el grupo de su primer a su último vídeo

Aunque pueda parecer mentira, el primer single de Maroon 5 no fue ni She will be loved ni tampoco This Love. Y eso que este último es el más antiguo que tienen en su canal oficial en Youtube -hay trampa, por aquel entonces ni existía la plataforma de vídeos-.

This Love, uno de sus clips con más views

Probablemente esas fueron las canciones con las que empezaron a escribir su nombre con letras de oro en la industria musical, tratándose de su primer disco como banda. De hecho, She will be loved llegó a Número 1 de LOS40 (¡3 semanas consecutivas!) y This Love estuvo a punto de conseguirlo también en el mismo año: 2002.

Pero la tarjeta de presentación real de la banda californiana al mundo fue Harder to breathe, un tema que fue elegido como primer single por alguien que seguramente no debió quedar muy contento después de ver lo que se iba a montar, en comparación, con los siguientes sencillos.

Sencillito, sencillito este primer vídeo

Como suele ser habitual en el vídeo de debut de una banda tenemos muchos instrumentos, mucho plano fijo tocando y poca historia más: no había presupuesto para más. Después de todo, se trataba de presentar a un desconocido Adam Levine (con sus jeans, su barba de un par de días, su 'falsete' y su tupé levantado) y al resto de Maroon 5 (Jesse Carmichael, Mickey Madden, James Valentine y Ryan Dusick).

Han pasado más de 15 años desde aquel meteórico debut que situó a Maroon 5 en lo más alto del mapa de estrellas de la música estadounidense y cinco discos de estudio después Levine y los suyos han cambiado bastante, tanto físicamente como en lo que a lo musical se refiere.

'Sugar' es su videoclip más visto, con diferencia (2.500 millones de views!)

De hecho, Ryan Dusick (batería) dejó la banda en 2006 dando paso a Matt Flynn. Pero es que además los californianos incorporaron a PJ Morton a los teclados.

Pese a estos cambios, ni los nuevos ni los antiguos miembros secundarios suelen figurar mucho en los vídeos musicales promocionales, dado que Adam Levine se ha convertido, casi exclusivamente, en la imagen del grupo.

Adam es amo y señor de la imagen del grupo

Un Adam Levine bastante cambiado, más maduro y cautivador y con mayor presencia escénica, pero también distinto en el físico, detalle obvio que se puede observar sobre todo por el número de tatuajes por centímetro cuadrado que plagan su piel hoy en día, como por ejemplo en el reciente Wait.

La barbita, los falsetes y el pelazo (hubo un tiempo en el que se rapó) siguen ahí pero muchos y muchas fans de Maroon 5 se pueden entretener repasando el mapa de tatuajes vídeo a vídeo. Musicalmente, siguen creando éxitos pop como el primer día, y por el camino que llevan, parece que les quedan muchos años de carrera en la cumbre y no tantos para convertirse en leyenda.