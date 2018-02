El equipo de First Dates nos confiesa EN EXCLUSIVA sus citas más desastrosas

Las citas no siempre salen como esperabas. A veces van genial, disfrutas, el tiempo se te pasa volando... Pero otras veces... Otras veces son un horror. Y si no, ¡que se lo digan al propio equipo de First Dates!

Y es que no te creas que eres el único que ha tenido citas donde no sabías donde meterte porque el mismísimo Equipo de First Dates también lo ha pasado bastante mal en alguna...

Lidia Torrent, nos ha confesado que una vez tenía una cita después de cenar que fue un buen desastre porque cenó taaaanto en el mexicano donde había ido antes, que cuando llegó a la cita la pobre estaba que no podía casi moverse. Lo único que le apetecía era un té digestivo y meterse en la cama (pobre!!!)

Otra que no lo pasó tampoco bien fue Yulia Demoss. Esta vez fue distinto pero igual de mal todo. Ella había quedado con un chico con el que resultó que no tenían nada en común. Vamos como el agua y el aceite así que cuenta que se tomaron la copa lo más rápido posible ale, cada uno a su casa.

Y ya, por último, Matías Roure parece de otro planeta porque asegura que él no tiene ninguna cita desastrosas y que además la última, con la que lleva unos dos años, es maravillosa. Todo color de rosas, vaya.

A partir de ahora, cuando todo vaya bastante mal recuerda que no eres el único. Tómate lo que hayas pedido y a casa, que se está muy a gusto.

Happy Valentine's Day.