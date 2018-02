Hilary Duff luce irreconocible como una famosa modelo

Hilary Duff luce irreconocible en su nueva película. Bueno, irreconocible, irreconocible no, porque es igualita que Sharon Tate, una famosa modelo estadounidense de los años sesenta.

No se trata de ninguna casualidad, ni mucho menos, y es que la actriz de 30 años se pondrá bajo la piel de la modelo en la película de terror independiente The Haunting Of Sharon Tate.

El parecido de la actriz con la modelo es asombroso, sobre todo con la ayuda de una buena sesión de maquillaje y peluquería. Vamos, que Hilary podría pasar por una descendiente de Sharon.

“He tenido la increíble oportunidad de interpretar a Sharon Tates durante las últimas dos semanas en una película independiente. Ella era una mujer increíble y ha sido un verdadero honor”, escribía la actriz de Lizzie McGuire en Instagram.

La foto ha recibido en dos días más de 400.000 likes y un montón de comentarios positivos.

Una película no exenta de polémica

A pesar de ello, la grabación de la película ha sido motivo de polémica. La trama se centra en el asesinato de la modelo en 1969 a manos de la secta de Charles Manson. Un crimen brutal que dejó en shock a todo Estados Unidos. Por esta razón, la familia de Sharon Tate no ve bien la grabación de este film.

Fotografía de Sharon Tate /

Ha sido la hermana de la modelo, Debra Tate, quien ha declarado a People que la cinta “ no tiene clase” y que se aprovecha del morbo que provoca hablar del tema, más cuando el próximo año se cumplen cincuenta años de su muerte.

Habrá que esperar para ver el resultado de la cinta. Sea cual sea, nos quedamos con que Hilary Duff luce fantástica.