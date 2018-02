La declaración de amor de Alfred a Amaia y la de Cepeda a Aitana en la gala final de ‘OT’

La gala final de 'OT 2017' fue el broche de oro a una edición histórica del formato en TVE.

Los 16 concursantes recordaron algunos de los mejores momentos vividos en la Academia y actuaciones interpretadas en el plató.

Y, por supuesto, dos de los duetos más esperados - el de Amaia y Alfred con City of stars y Aitana y Cepeda con No puedo vivir sin ti- no defraudaron.

Alfred, a Amaia: "Hace tres meses que me enamoré de ti"

Alfred y Amaia interpretaron Tu canción, el tema que llevarán a Eurovisión para representar a España. Y su actuación de City of stars se dejó en manos del público para que escogiera entre ella o Lo malo para verla repetida.

La audiencia escogió Lo malo, y Ana Guerra y Aitana la interpretaron. Pero Alfred quiso decir algo antes de que acabara la gala:

"Hace tres meses que yo me enamoré de Amaia y que cantamos City of Stars. Quería decirle que aunque no han votado la canción, a partir de ella empezó todo contigo y me encantaría cantarla hoy".

Tras esa declaración el programa se apresuró a poner un piano en el escenario y dejó que volviera aquella magia que, en realidad, nos enamoró a todos.

Cepeda cambia la letra de la canción con un "te quiero"

El público estaba deseando ver a Aitana y Cepeda con su No puedo vivir sin ti y se hizo de rogar, pero llegó el momento.

Ambos encima del escenario volvieron a tener la química de la primera gala. Los espectadores estuvieron muy atentos al momento, y las cámaras también enfocaron a Vicente - el novio de la catalana que estaba entre el público- pero lo que más llamó la atención fue el "error" de Cepeda en una frase.

Al parecer, el triunfito cambió la letra para decir "yo te quiero más". Una bonita equivocación en la que muchos han visto otra declaración de amor.

Las redes ardieron y él, harto de tener que dar explicaciones, quiso hacer su declaración definitiva en Instagram:

Unas palabras que dejan en el aire el futuro de esta pareja a la que aún le queda toda la gira de conciertos. ¡Deseando volver a verlos!