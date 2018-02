Ed Sheeran asegura que su próximo disco no será pop

Parece que Ed Sheeran está en un momento de reflexión y replanteamientos y no sólo porque vaya a casarse y se plantee dejar la música en el momento que sea padre.

Se ha convertido en uno de los imprescindibles de las listas de ventas y todo gracias a álbumes como Divide lleno de canciones pop como Shape of you o Galway girl que han cautivado a medio mundo.

Pero puede que eso no es lo que más le guste al pelirrojo y se está planteando no repetir fórmula. “Creo que es peligroso tener una carrera que cada vez se hace más grande y más grande, porque hay un momento donde vas a caer”, aseguraba en el podcast de Apple de George Ezra.

Y no es que le tema a vender menos, sino que tiene claro que si hace lo que quiere, los resultados no serán los mismos. Aunque, eso sí, parece que no le importa demasiado.

“El próximo álbum que haga no será pop. La gente espera que mis próximas canciones sean más populares que Shape of you y vendan más pero no será así”, anuncia, “haré un disco lo-fi que me guste a mí realmente, entonces los fans dirán, ‘sí, hizo lo que quiso’”.

Parece que el cantante está dispuesto a cambiar de rumbo y disfrutar al máximo de su pasión por la música aunque eso no sea lo más popular. Ha llegado a un punto en el que eso es lo que menos le preocupa.

“Si mi próximo álbum no vende dos millones de copias no es un fracaso porque esa nunca fue mi intención”, asegura, “los sellos realmente odian eso, no les gusta. Quieren un álbum pop pero te repito que para mí esa mierda es peligrosa”.

Y que conste que no será el primero ni el último en concederse un capricho así. Coldplay ya lo hizo con Ghost Stories, su álbum más conceptual. “Toda mi vida estudié la carrera de Coldplay y son unos malditos genios”, afirmó Sheeran.

Complejos superados

Está claro que el británico ha llegado a un estatus en el que puede permitirse lo que quiera. Lejos quedan los tiempos en los que hasta su físico le obsesionaba.

“Todo el tiempo comparaban mi cuerpo con el de Justin Bieber. Y yo pensaba que era muy fotogénico con esos abdominales perfectos y creía que todos tenían razón y debía parecerme a él”, contó en un programa radiofónico como recoge ABC.

“Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no debería preocuparme si estoy gordo o no, que nadie compra mis discos por mi imagen sino por mi voz”, afirmó.

Está claro que cuando uno alcanza el éxito del que disfruta ahora los complejos y las inseguridades ya no son los mismos.