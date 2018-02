Demi Lovato anuncia que ha grabado una canción con uno de sus ídolos

Estamos en ascuas. Demi Lovato ha anunciado que ha grabado una nueva canción con uno de sus ídolos y se ha quedado tan pancha. Lo ha adelantado en una entrevista con Billboard pero sin dar más detalles.

“Hice una colaboración con uno de mis ídolos más grandes. No puedo revelar quién es todavía, pero lo sabréis pronto. No puedo esperar a que el mundo lo escuche. Es una canción increíble. Sé que les gustará a todos”, aseguraba.

E impacientes estamos por saber quién es el misterioso colaborador@ y, sobre todo, por escuchar esa canción. Pero seguiremos esperando.

De momento, lo que sí tenemos claro es que Demi está a punto de embarcarse en una gira mundial que la traerá a España, de manos de LOS40, el próximo junio. Se está preparando para ofrecer una de sus mayores producciones y el entrenamiento tanto físico como mental está siendo grande.

Para la parte norteamericana contará con DJ Khaled como telonero y de él y de otros artistas ha hablado en la misma entrevista.

#DJ KHALED. “Lo que más me entusiasma es su energía”, afirma, “creo que va a aportar mucho al espectáculo y creo que va a ser realmente emocionante ver a los invitados que trae”.

Está claro que esta fórmula de compartir gira (como ya hizo con Nick Jonas en la anterior) no hace más que sumar. Y, puede que haya sorpresas porque la cantante ha sugerido que es posible que hagan algún tema juntos.

#TellMeYouLoveMeTour ❤️ Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el Ene 21, 2018 at 5:26 PST

#JOHN MAYER. También ha hablado de John Mayer que, además de ser el eterno ex de Katy Perry y Taylor Swift, es un artista que inspira a muchos, y entre ellos, a ella.

“Cuando tenía 15 o 16 años, escribí un par de canciones con John. Él me escribió una carta donde me decía: ‘Sigue tus instintos. Tienes buena intuición’. Así que, desde entonces, lo he seguido y realmente me ha ayudado”, aseguraba.

#SZA. Demi intenta mantenerse atenta a todo lo que está surgiendo en la industria y tiene preferencias. “Últimamente estoy obsesionada con SZA”, explicaba, “me gusta mucho su nueva música”.

#EMINEM. Aunque ya ha grabado una canción con uno de esos ídolos todavía tiene más sueños que cumplir y si hablamos de dueto, ella tiene claro con quién le gustaría hacer uno: Eminem.

“Sería genial trabajar junto a él. Creo que es un rapero increíble y podríamos hacer cosas geniales juntos”. Y no es descabellado. El rapero ya ha cantado con Rihanna o Beyoncé y seguro que no le importaría hacer algo con ella.

#PARAMORE. Hace unos días, Demi ofreció un concierto privado en Dallas para una audiencia más reducida de la habitual. Y eso es algo que echa de menos. “Una vez vi a Paramore en un lugar realmente pequeño en Texas y fue increíble”, contaba, “realmente he admirado a Hayley Williams, y poder verla tocar en vivo en un ambiente íntimo fue realmente genial”.