La compañía responsable de Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear Xrd y Blaz Blue, tiene una cuarta franquicia en marcha que hoy actualiza en todas las consolas de Sony.

Under Night In Birth Late (st) llega a PS3, PS4 y PSVita para completar las estanterias de los amantes de los juegos de lucha y la buena animación.

Under Night in-Birth reaparece en PS4

Pese a no ser el juego con mejor factura de los cuatro, Under Night In Birth ha quemado pantallas en los salones recreativos de Japón; presenta excelentes diseños de personaje para sus 20 luchadores y buena animación bidimensional tradicional (como la de BlazBlue) que, lamentablemente, contrasta con los escenarios tridimensionales pobres y poco trabajados.

Con el control clásico de la compañía de cuatro botones y el mismo impacto y contundencia que conocéis de (por ejemplo) Blaz Blue; Under Night In Birth es un juego de lucha excelente para todos aquellos que buscan “masterizar” la materiar y crear una profesión online de un divertimento.

Viene cargado de modos; Arcade, como meter una monedita de 100 yenes en la máquina, Chronicle (que es la historia, muy paradita y con mucho texto, como siempre en los juegos de Arcsys), los clásicos ‘versus’ y ‘time attack’ y las misiones de cada personaje (desafíos en otros juegos) tan comunes ya hoy en día.

Gráficamente es una gozada para PSVita, simplemente correcto para PS3 y muy por debajo de las posibilidades de PS4, pero es algo que tenemos que aceptar.

Como decíamos, los sprites son geniales, pero el aumento de resolución hace que canten los pixels y los escenarios son totalmente poligonales, faltos de textura y vacíos, casi sin alma.

La saga tiene seis años ya y todo lo que se ha hecho desde entonces es añadir personajes y revisar mecánicas, por lo que ha ido cayendo en el pozo poco a poco y acumulando deterioro.

Con todo, Under Night in Birth Late(st) es un juego que gustará a los fans del género. El problema es que con Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear, Street Fighter V y el nuevo Blaz Blue a la vuelta de la esquina, es muy difícil encontrar hueco para estas opciones secundarias.