Todo listo para los World Dance Music Radio Awards 2018

BEST GLOBAL TRACK

-Jonas Blue – Mama

-Clean Bandit – Rockabye ft Sean Paul

-The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

-Robin Schulz – OK (feat. James Blunt)

-Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me

-Burak Yeter - Tuesday ft. Danelle Sandoval

-Steve Aoki & Louis Tomlinson - Just Hold On

BEST REMIX

-Julia Michaels - Issues (Alan Walker Remix)

-Starley - Call On Me (Ryan Riback Remix)

-Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Don Diablo Remix)

-J Balvin & Willy William – Mi Gente (MOSKA Remix)

-A R I Z O N A - Oceans Away (Sam Feldt Remix)

-Charlie Puth - How Long (EDX's Dubai Skyline Remix)

-Mangchi - The Best (Steve Aoki Remix)

BEST BASS TRACK

-Dimitri Vegas & Like Mike vs David Guetta feat. Kiiara – Complicated

-Zedd, Alessia Cara - Stay

-Marshmello ft. Khalid – Silence

-David Guetta ft Justin Bieber - 2U

-Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely

-Alan Walker - All Falls Down (feat. Noah Cyrus with Digital Farm Animals)

BEST DANCEFLOOR TRACK

-Martin Solveig – All Stars

-Axwell & Ingrosso – More Then You Know

-Jax Jones - You Don't Know Me ft. RAYE

-Camelphat & Elderbrook – Cola

-Hardwell & Kshmr – Power

-David Tort, Markem & Yas Cepeda – Strangers

BEST TRENDING TRACK

-Dillon Francis – Hello There Ft Yung Pinch

-Tujamo feat Sorana – One On One

-Nora En Pure - Tears In Your Eyes

-Skrillex & Poo Bear - Would You Ever

-Alesso – Take My Breath Away

-Major Lazer - Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo)

-Sofi Tukker - Best Friend feat. NERVO, The Knocks & Alisa Ueno

-Galantis – Rich Boy

-Alan Walker – Tired

-Armin van Buuren feat. Josh Cumbee - Sunny Days

-David Guetta & Afrojack ft Charli XCX & French Montana - Dirty Sexy Money

BEST NEW TALENT

-Jax Jones

-Ofenbach

-Mike Williams

-Bruno Martini

-Cheat Codes

-Yellow Claw

BEST ELECTRO HOUSE DJ

-Don Diablo

-Tiesto

-Dj Snake

-Galantis

-R3hab

-Axwell & Ingrosso

BEST DJ

-Martin Garrix

-Steve Aoki

-Dimitri Vegas & Like Mike

-Hardwell

-The Chainsmokers

-Armin Van Buuren

BEST PARTY DJ

-Steve Aoki

-Afrojack

-Galantis

-The Chainsmokers

-Martin Garrix

-Nervo

KING OF SOCIAL MEDIA

-Martin Garrix

-Avicii

-Calvin Harris

-Skrillex

-Tiesto

-David Guetta

-Major Lazer

BEST DEEP HOUSE DJ

-Nora En Pure

-Kygo

-Lost Frequencies

-Robin Schulz

-EDX

BEST ELECTRONIC VOCALIST

-Julia Michaels

-Bebe Rexha

-Dua Lipa

-Ina Wroldsen

-Anne-Marie