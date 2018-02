Definitivamente de todas las parejas de ‘First Dates’ esta es la que todos querríamos tener

Desde que en abril de 2016 se estrenara 'First Dates' en Cuatro del programa han surgido decenas de parejas para todos los gustos.

Pero si hay una que nos ha hecho soñar desde sus inicios y a la que seguimos viendo crecer a diario esa ha sido la formada por Matías y Lidia.

El barman y la camarera del dating vivieron casi un flechazo desde que se conocieran en el estreno y ya no esconden su amor. De hecho, lo claman a los cuatro vientos como ha hecho el argentino en este San Valentín.

Matías y Lidia quieren convertir su amor de efímero a eterno

En el programa especial por el día de los enamorados, Carlos Sobera explicó que existe una "tradición japonesa que utilizan las parejas cuando quieren que su relación pase de lo efímero a lo eterno, se ponen debajo de la campana y la tocan tres veces".

Seguidamente preguntó si había "entre nosotros una pareja que quiera que su amor sea infinito y así colocarse debajo de la campana y tocarla tres veces".

Matías levantó la mano y se llevó a Lidia junto a la campana, y allí pronunció unas palabras que casi le hicieron llorar:

"Quiero darte las gracias por hacerme volar cada día, ¿vale? Te quiero", le dijo el argentino mientras ella le abrazaba sin parar de decirle "te quiero".

Lidia: "Me dice cosas bonitas y me sigue emocionando como la primera vez"

En los totales, él volvió a transmitir sus sentimientos hacia ella: "Lidia es perfecta. Le di las gracias por hacerme volar cada día porque es la sensación que tengo".

Ella, por su parte, también se abrió a la cámara: "Soy una romántica empedernida y estas cosas me llegan mucho al corazón y al alma y me he puesto muy nerviosa. Me sigue diciendo cosas bonitas y me sigue emocionando como la primera vez".

¿A quién no le gustaría vivir una historia tan romántica como esta en la que pasa el tiempo y siguen emocionándose como el primer día? ¡Por muchas campanas más!