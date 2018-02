La Sonrisa de Julia estrena dos nuevas canciones en medio de “una vorágine de emociones”

Desde que nacieron en 2004 siempre quedó claro que La Sonrisa de Julia era una de las bandas con mayor sensibilidad del pop de este país. La etiqueta les viene por la canción que les dio a conocer, aquel “Llevo tu voz” que les lanzó a la cima como una especie de Coldplay patrios. Por el camino llegaron más trabajos de factura impecable que corrieron con mayor y menor suerte, y al final, una inesperada separación.

Hace cuatro años que La Sonrisa de Julia ofreció su último concierto, y ahora la banda ha decidido reunirse para recuperar su emotivo repertorio para dos conciertos especiales en la Sala Joy Eslava de Madrid. Ese “reencuentro”, como ellos lo llaman, será el viernes 16 y el sábado 17 de febrero, este último con las entradas agotadas desde hace semanas.

Mientras el quinteto ensayaba para volver a ponerse delante del público, surgió la chispa y grabaron dos canciones inéditas (“Error de cálculo” y “Jaque mate”) que esta semana estrené en exclusiva en LOS40 Trending, y que puedes escuchar en este artículo.

“Nunca hemos dejado de ser buenos amigos”

Al otro lado tengo a Marcos Cao que, además de ser el líder de la banda, es una de las voces más especiales de nuestra música. Con él quiero charlar de esta experiencia: La del grupo disuelto que dejará de estarlo durante dos días.

¿Cómo surge la idea de estos conciertos de reencuentro?

Esta idea siempre estuvo ahí. Nos separamos porque sentíamos la necesidad de desarrollar nuevos proyectos que hacía tiempo rondaban por nuestras cabezas; pero nunca hemos dejado de ser buenos amigos y siempre tuvimos la idea de hacer un concierto, al cabo de unos años, para celebrar juntos y con nuestro público todo lo que La Sonrisa de Julia significa para nosotros.

A esto los modernos lo llamarían “pop up show”. Vamos, que una vez terminados los conciertos, cada miembro de La Sonrisa de Julia seguirá su camino.

Esa es la idea. Lo que ocurre es que casi todos los miembros de La Sonrisa de Julia compartimos el resto de proyectos musicales: La Billy Boom Band (una súper banda de rock para todas las edades está formada por cuatro de los cinco miembros actuales de La Sonrisa); y en mi proyecto en solitario me acompañan también en directo Raúl, Mario y Juan. Así que seguiremos juntos aunque dedicados a otros proyectos.

Aún así os habéis tomado la molestia de grabar dos nuevas canciones. ¿Era un plan premeditado o surgió el plan sobre la marcha?

Surgió sobre la marcha. Nos conocemos musicalmente desde hace ya muchos años, pero cuando nos pusimos a tocar de nuevo los temas de La Sonrisa ocurrió algo; una energía especial que nunca habíamos sentido antes. Un entusiasmo y una conexión nueva. Con todo ese subidón me surgieron esas dos ideas que desarrollamos juntos en los ensayos. Nos gustó tanto el resultado que pensamos que sería bonito grabarlas como documento sonoro que reflejase, además de los dos conciertos, estos meses de reencuentro. Aunque no lleguemos a grabar un disco esas dos canciones serán parte también de nuestra carrera. Y oye, si algún día nos juntamos para hacer un disco, tal vez podrían formar parte de él.

Me sorprende el giro sonoro de estas nuevas canciones, mucho más enérgicas y directas de lo que habíais acostumbrado. También hay un fondo muy optimista en ellas. ¿Es el mejor camino a seguir en tiempos de crisis y en esta locura que arropa al mundo actualmente?

Estas dos canciones reflejan nuestro estado de ánimo actual; como amigos, como banda y como entidad en el mundo. “Jaque Mate”, que fue la primera que surgió, está escrita en los momentos en los que el suflé independentista estaba a punto de explotar. En todos los medios de comunicación parecía que se iba a acabar el mundo y muchos estaban empeñados en mostrar una realidad dividida en dos bandos enfrentados. Esta canción habla precisamente de que la verdadera batalla no se gana contra aquellos que los medios de comunicación quieren presentarnos como nuestros enemigos, sino que la verdadera batalla se gana contra el miedo. El miedo es el peor enemigo que existe y esta canción es un escudo contra el miedo que quieren que sintamos. Ya habíamos hablado anteriormente de estos temas pero nunca desde una perspectiva tan positiva y estimulante.

“Error de Cálculo" es una de esas canciones escrita después de una semana de ensayos tras pasar una noche de risas y fiesta juntos celebrando que nos hemos reunido y que sonamos mejor que nunca. Esa euforia se desató aquella noche y al día siguiente surgió el tema. Con todo el subidón del reencuentro inevitablemente se plasmó una canción súper enérgica en la que las ganas de subirse a un escenario y darlo todo son evidentes (Risas).

“Nuestros temas nunca antes habían sonado tan bien”

Os escucho muy en forma para ser una banda que lleva cuatro años retirada. ¿Fue justo ese la razón de ese distanciamiento y final de La Sonrisa de Julia: Seguir manteniendo viva esta vitalidad que ahora escuchamos aunque no sigáis juntos?

Haber estado alejados de La Sonrisa estos años ha sido fundamental para reencontrarnos con unas ganas y un entusiasmo que al final estábamos perdiendo. Como ya he dicho antes, hemos seguido juntos tocando en otros proyectos que nos han mantenido en forma -porque no hemos parado de dar conciertos juntos y eso es muy importante-. Retomar un repertorio como el de La Sonrisa con la frescura y las ganas del que lleva años sin tocarlo, pero con la conexión musical de unos tíos que llevan quince años tocando juntos, ha sido algo brutal. Decimos con toda sinceridad que nunca antes habían sonado tan bien los temas como ahora. Y eso es algo que nos hace sentirnos muy orgullosos, ya que en estos dos conciertos creo que eso se va a notar.

Vais a dar estos dos conciertos con las entradas agotadas y con un cariño increíble del público. Aunque la experiencia sea brutal... ¿No hay ni una mínima esperanza de que esta historia continúe con más conciertos?

Es muy difícil que demos más conciertos ahora. No está en nuestros planes futuros. Pero no podemos negar que la reacción de nuestro público y las buenas sensaciones que hemos tenido en los ensayos y grabando estos dos temas nuevos nos han estimulado mucho y nos han llenado de ilusión. Lo que ocurre es que somos muy conscientes de que estamos disfrutando tanto de todo este proceso del reencuentro porque no nos hemos puesto más presión que la de juntarnos para dar dos conciertos.

Siempre nos hemos movido por impulsos. El impulso que hemos sentido estos días ha sido brutal; el mayor de nuestra carrera. Y nunca hemos negado la posibilidad de volver, pero no queremos meternos presión ni obligarnos ahora a volver. Si ese impulso y esas ganas de hacer cosas juntos permanece en el tiempo, seguiremos quedando y haciendo cosas nuevas. Si eso, con el tiempo, se transforma en un puñado de canciones que merezcan la pena ser grabadas en forma de disco -y que estuvieran a la altura de un disco de regreso de La Sonrisa-, nos plantearíamos grabarlo y por supuesto nuestros seguidores serían los primeros en saberlo ya que sería en gran parte gracias al impulso que ellos nos han dado. Pero, como dice una de nuestras canciones:

“No hay nada que pensar

lo tienes ahí delante

nada te impide ya

disfrutar del instante”

Así que disfrutemos de estos dos conciertos y si finalmente se queda sólo en eso, en dos conciertos únicos, prometemos hacer otro concierto de reencuentro dentro de unos años.

La playlist de La Sonrisa de Julia

Ya que estamos reviviendo a la banda te propongo un juego: En orden de preferencia dime las tres mejores canciones de La Sonrisa de Julia a tu parecer. Esas que la gente debe escuchar para conocer y recordar lo que habéis hecho como banda...

"PUEDO": Para mí es el ejemplo de cómo, a veces, la sencillez puede alcanzar la redondez soñada como artesano de la canción.

"LLEVO TU VOZ": Creo que es una de esas canciones escritas desde las entrañas más profundas, sin pasar por el intelecto. La versión que a veces hacíamos a guitarra y voz era uno de los momentos más brutales de nuestros conciertos. Conexión absoluta con el público.

EL HOMBRE QUE OLVIDÓ SU NOMBRE: Nunca me canso de tocarla ni de oirla. Tal vez sea porque tiene una letra irónica y fina a la vez que afilada en su crítica a nuestra civilización. Además la parte final muestra una parte de La Sonrisa que mucha gente no conoce y que también una de nuestras señas de identidad de nuestros conciertos.

Tras esta aventura imagino que seguirás con tu carrera en solitario, ¿no? ¿Cuáles son tus planes inmediatamente se apaguen los focos de Joy Eslava el sábado por la noche?

El lunes mismo empezamos con la grabación de un nuevo disco de Billy Boom Band basado en letras de Lorca. Se llamará Lorca Pop y en él haremos una revisión muy pop e incluso, algo granuja, de alguno de los poemas del gran Lorca. Al mismo tiempo, yo llevo tiempo también inmerso en mi segundo trabajo en solitario. Son discos que me llevan mucho tiempo porque los produzco y los grabo yo completamente solo.

Con La Sonrisa seguiremos en contacto y si siguen surgiendo ideas nuevas y ganas de seguir quedando lo haremos. Pero ya se verá cuando pase toda esta vorágine de emociones.