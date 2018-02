Laura Durand: Seguro que la has escuchado en la tele o el cine (sin saber que era ella)

Laura Durand. Si todavía no te suena su nombre, vas tarde. Esta joven tiene ya dos discos publicados y una trayectoria en la televisión que posiblemente ha hecho que la escuches sin saber que era ella.

Su voz es la de la sintonía de cierre del programa de Bertín Osborne. También la que suena en la escena de fiesta de Tadeo Jones 2, ha actuado en el Wizink Center y eso sólo por mencionar algo.

Lo suyo es una de esas historias que suenan a leyenda de productor que encuentra chica cantando en un bar y se queda enganchado de su voz. Solo que en esta ocasión, en lugar de uno, eran dos productores. Uno de ellos, Vicente Carrasco, fue guitarrista de un grupo llamado Indras que surgió a principios de los 2000.

Laura asegura que se identifica más con Aitana que con Amaia, está enamorada de California y estudia con reguetón de fondo. ¿Te animas a conocerla?

Laura Durand es nombre artístico, ¿de dónde viene lo de Durand?

Lo elegí porque quería un apellido distinto que sonase más impactante e internacional. Busqué significados. Quería uno que empezara por D porque mi apellido empieza por D y así me sentía más identificada. Durand significaba algo permanente, algo duradero y dije ‘este’. Además, de pequeña me llamaban Aru, de Arual, que es Laura al revés y Durand tiene ‘ura’ que es ‘aru’ al revés. Esa es la historia.

Laura Durand en nuestros estudios de LOS40 / @sergiofigueiras

Después de pasar por un coro de góspel te lanzaste a cantar por locales de tu pueblo. Te acompañaba, a la batería, tu hermano (el atleta Tomás del Olmo), ¿cuál era vuestro repertorio’

Un poco de todo. Hacía versiones de música francesa (aunque no tengo idea de francés), de Jason Mraz, Colbie Caillat… lo que escuchase en ese momento. Normalmente chicas.

Cuando llegaron los productores, ¿no te asustaron de principio? Dos tíos que hablan contigo sin conocerte…

Acababa de cumplir la mayoría de edad, o tenía 17 y claro, te llegan dos hombres que no conoces de nada, de primeras suena raro. Pero mi hermano habló con ellos y nos transmitieron mucha verdad y me dieron confianza.

Apunte de vicente carrasco Hubo una canción, Counting Stars de One Republic… fue más el timbre de voz. Hubo algo en el falsete que dijimos, ‘esto mola’. Buscábamos más un timbre que cualidades interpretativas o una gran voz de potencia de decibelios y recursos tonales. A nosotros no nos gustan ese tipo de cantantes.

Una chica de cine y televisión

Vicente Carrasco lleva un tiempo dedicado a hacer música para televisión y publicidad y sus contactos en Mediaset abrieron las puertas de la cadena a su pupila.

Comenzó cantando versiones en las franjas nocturnas y no fue más que el principio.

Sintonía de cierre en el programa de Bertín, con Childhood Memories ¿qué sientes cuando te escuchas en la tele?

Me hace mucha ilusión pero he de decir que cuando realmente me he escuchado y me he emocionado de verdad ha sido en la radio, es lo que más ilusión me ha hecho. Cuando Tony (Aguilar) me puso en la radio, estaba llorando.

Pero es verdad que el programa de Bertín lleva un montón de artistas y sonar ahí… un día estaba Pablo Alborán y yo estaba pensando ‘a ver si ponen la sintonía y la escucha’.

Si tú hicieras un programa como el suyo, ¿a qué personaje te gustaría entrevistar?

Me gustaría entrevistar a cantantes. Mismamente a Pablo Alborán. De aquí, de España, Álvaro Soler, su novia Sofía Ellar, también me gustaría mucho…Malú… me sentiría más identificada entrevistando gente joven.

¿Internacional?, Dua Lipa, Taylor Swift, Ed Sheeran, que son un poco más mayores pero todavía son jóvenes.

Has mencionado a Taylor Swift de la que en alguna ocasión has dicho que eres mega fan ¿qué te gusta de ella?

De cada artista me gustan ciertos valores. A Ed Sheeran, le veo una persona muy auténtica, como Pablo Alborán, más que grandes voces, transmiten.

En Taylor Swift veo un todo. Es como una chica super sencilla que lleva un montón trabajando y que ha luchado por ser una mujer libre e independiente y ella sola lo ha conseguido todo. No tiene una voz increíble pero, no sé, admiro mucho lo que ha hecho y sobre todo cómo lleva las críticas de la gente y cómo lo afronta de manera tan elegante.

Sin embargo, para estudiar, prefieres el reguetón, ¿y te concentras?

Estudio con música siempre aunque hay mucha gente que no lo entiende. Necesito una motivación y para mí es la música. Hay veces que si no conozco mucho la canción se me va la cabeza a la canción pero si es algo que suelo escuchar, me viene bien. El reguetón, últimamente un poco menos, pero para estudiar me motiva. Por la base musical que tiene me activa más.

¿Sigues estudiando sociología?

Estoy acabando este año, me queda un cuatrimestre y dejo la sociología un poco aparcada. Yo creo que los estudios son fundamentales y aunque algún día tenga la suerte de poder dedicarme a la música, aunque sea un tiempo, yo voy a seguir formándome, eso lo tengo claro.

De la tele al cine. Tadeo Jones 2 se ha llevado un Goya. Tú colaboras en la banda sonora, ¿qué supone para ti?

Pensar que he aportado un granito de arena a una película que acaba de ganar un Goya es una pasada. David Bisbal y Tini tienen la canción principal pero la mía está ahí, en la fiesta del final. Es un honor.

¿Alguna vez te has presentado a los casting de un talent show como Operación Triunfo, Factor X o La Voz?

En principio no, ni tengo intención de hacerlo por el momento. Tengo otra vía. Me parece estupendo, de hecho yo soy la primera que he visto OT este año.

¿Y qué te parece ‘Amaia de España’?

La verdad es que me gusta mucho. Ella y Aitana que era mi otra favorita. Con Aitana me siento más identificada pero Amaia me sorprende mucho. OT me parece más un reality pero gracias a él ha salido una chica como ella que, con apenas 18 años, tiene una trayectoria dentro y una cultura musical que ya quisieran muchos, y ya quisiera yo.

Te hemos visto, no en un talent show, pero sí con mucha desenvoltura delante de las cámaras en tu faceta youtuber, ¿qué papel juega en tu carrera?

No soy youtuber como tal pero me divierto mucho hablando a la cámara. Me lo paso bien. Cuando quería estudiar publicidad me planteé estudiar periodismo y con eso me he fijado siempre mucho en presentadoras, periodistas y es algo que me gusta, me gusta hablarle a una cámara. Me faltan muchas tablas pero me siento muy cómoda haciéndolo.

Supernova, un disco muy cinematográfico

Después de un primer disco en directo llegó Supernova, un disco totalmente de estudio con temas para hacernos bailar, mirar el lado positivo de la vida y enamorarnos.

Seis de los vídeos de tu álbum Supernova están grabados en Estados Unidos, ¿cómo recuerdas la experiencia?

Nos fuimos porque queríamos ir, en parte para conocerlo y, además, allí teníamos el lado más cinematográfico que buscábamos. Fueron como once días de locura.

No sé si puedo contar esto pero estuvimos grabando el vídeo de Cuando estoy a solas, en una cafetería que, a simple vista, parecía que estaba cerrada pero que era muy bonita.

apunte de vicente carrasco Es una localización de Hollywood que montaron para una de las últimas películas de Denis Hopper y el sitio se quedó. Está en un vídeo de Maluma, de Liam Gallagher, en un montón. Es como un dinner de los 60. Hay una parte en la que puedes hacerte fotos y otra en la que no porque cobran.

Estuvimos grabando hasta donde podíamos sin pagar y al acercarnos al límite había un hombre, no sé yo si con una escopeta o qué, pero no volvimos.

California, Nueva York, Las Vegas… ¿Qué Estados Unidos te llamó más la atención?

Yo soy fan, estoy enamorada de California. Los Ángeles me apasiona. Era tal cual me lo esperaba. Nueva York me encanta pero hacía muy mal tiempo y me costó más conectar. Hacía mucho frío y luego llegamos al calor de California y dije, ‘esto es el paraíso’.

Ya sabes lo que es actuar en recintos como el Wizink Center donde estuviste con Coca Cola Music Experience, ¿cómo lo recuerdas?

Fue como lo más. Mis amigas me decían ‘yo te veré cantando en el Palacio de los Deportes’ y yo decía ‘que no, que eso es imposible’. Y mira, pues sí. Los sueños se cumplen. No sólo el escenario, fue todo el día, de vivir todo lo que se vivía ahí, con los artistas, con todo el trabajo que había allí. Repetiría ese día todos los días, eso sí, con un día de descanso.

Tu música transmite muy buen rollo y positividad, ¿eso es premeditado?

En parte sí y en parte no. Cuando compongo las canciones saco lo que tengo dentro o lo que tiene dentro mi alrededor. Me inspiro en gente cercana. Transmito lo que yo soy. Intento transmitir la independencia de la mujer, la libertad, la positividad. Es verdad que todos tenemos días o rachas malas pero quiero que la gente se sienta identificada con la música y le ayude a mejorar. Que mi música ayude a alguien es lo mejor que me pueden decir.