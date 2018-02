Las famosas películas que nos engañan con sus títulos

¿Qué pasa cuando decides ir al cine basándote únicamente en el título de la película? Pues pasa que es probable que te la pegues. Y a lo grande.

Sí porque muchas pelis no tienen absolutamente nada que ver con su nombre. María Gómez nos ha traído estos grandes fraudes.

Y ha empezado fuerte. Muy fuerte porque según María la famosa: ''La forma del agua'' de Guillermo del Toro, sí, la nominada a 13 Oscars, es un poquito fraudulenta. Si te esperas que en la peli haya naturaleza, campo, agua y armonía... Olvídate. Nada más lejos de la realidad.

Otra película que engaña muchísimo es ''Calma Total'' ¿Te crees que vas a salir del cine como si hubieras estado en un seminario de yoga? Pues nada. El argumento principal es la historia de un matrimonio que lucha por sobrevivir porque un náufrago quiere asesinarles. Ele.

Tampoco te fíes de ''El niño''. Seguramente pienses en infancia, en crianza, en ir creciendo... Nop. Nada de eso. La película trata la historia de un camello. Sí, de un chaval que tiene montada una red de narcotráfico. Inocencia ninguna vaya.

Y ya, para poner el broche final... ''Mejor imposible''. Este título suena a comedia, a: ''Ja ja ja, qué bien me lo voy a pasar en el cine''. Naaaaaada. Resulta que te cuenta la vida de un tío que está medio loco y que tiene muchas manías tipo que no puede comer con los cubiertos de un restaurante porque le da asco. ¿De verdad mejor que eso no hay nada? Vengaaaaaa.

Así que está claro... Cuando vayas a elegir una peli: NO TE FÍES DEL TÍTULO.