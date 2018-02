Pon una Amaia en tu vida

Si Amaia se apellida de España será por algo. Vale, quizá su verdadero apellido sea Romero, pero a estas alturas la ganadora de OT 2017 no se separa de su apodo. Y con razón: todos hemos caído rendidos a la joven pamplonica de 19 años.

Que sí, que existe una Montero y una Salamanca. Pero hoy, si hablamos de Amaia a secas, es sobre la que nos enamoró con Shake It Out, nos hizo reír con su imitación de la niña del exorcista y puso de moda mirar fijamente aspersores.

Y es que Amaia no solo nos ha enamorado por su enorme talento musical, también por su naturalidad y personalidad. De hecho, estamos seguros de que la ganadora de OT es la amiga que todos queremos. Te vale para todo: desde salir de fiesta hasta consolarte con sus consejos. Y ya, si os animáis a ir a un karaoke, puedes ser el amigo o la amiga que le hace los coros de Shape Of You.

Como no podemos parar de pensar en ella y soñamos con pertenecer a su grupo de amigos- a pesar de que nunca nos contesta a los mensajes que le escribimos por Instagram ni nos manda un saludo por sus directos-, enumeramos ocho razones por las que todos deberíamos tener una Amaia en nuestra vida.

1. Porque siempre vas a tener algo que hacer con ella.

Amaia no se aburre nunca y saca partido a los detalles más pequeños de la vida. Lo mismo la ves disfrutando como nadie de la sonoridad de la palabra almorrana que divirtiéndose viendo cómo echan agua los aspersores. La cantante, como amiga, podría enseñarnos a disfrutar de las cosas más simples de la vida.

2. Porque cuando quedas con ella te hará caso a ti y no a su móvil.

No hay cosa que moleste más que quedar con alguien que no separa su cara de la pantalla del móvil. Conversar con esa persona y que apenas te conteste porque le interesa más la conversación que tiene por WhatsApp. Si no te molesta es que tú eres esa persona.

Con Amaia no tendíamos que preocuparnos por eso. La de Pamplona apenas usa las redes sociales y es muy posible que cuando quede contigo ni si quiera lleve el móvil consigo. Lo habrá perdido. Eso sí, si la chica está haciendo un directo en Instagram no te acerques mucho. Es su único vicio.

3. Porque te hará reír con sus imitaciones

El registro de voz de Amaia es tan grande que consigue hasta poner la voz de la niña del exorcista. La cantante es la amiga perfecta para romper esos silencios incómodos. ¿Qué nadie sabe qué decir? Pues ella abre la boca y suelta “has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija”.

4. Porque te canta la canción que quieras

Amaia te canta cualquier tipo de canción, desde una de Marisol hasta una de Florence and The Machine. Así que es la persona perfecta para descubrir nuevos grupos de música y acudir a todo tipo de conciertos. Ella no tiene problema.

5. Porque es sincera como ella sola

¿Cansado de amigos y amigas políticamente correctos? No nos extraña. La naturalidad de Amaia te envolverá. Ella no tiene miedo de decir que tiene que ir a “hacer pipi” en mitad de una gala o que tiene que depilarse los sobacos antes de una gala. Aprenderíamos mucho de ella y es que, la sinceridad, es su punto fuerte.

6. Porque no solo es la reina de España, también la de la fiesta

A la artista de Al Cantar le gusta mucho un sarao. Amaia no es de las que se queda en la esquina de la discoteca mirando el móvil. Para nada. Ella es de las que sale a la pista a darlo todo al grito de “ole”. Palmas incluidas.

7. Porque no tiene temas tabúes

Amaia no tiene problema en hablar del tipo de gel vaginal que utiliza. De hecho define así de bien el que ella utiliza: “Es como tener papilas gustativas en el chocho”. Siempre viene bien tener a alguien con quien hablar de este tipo de cosas.

8. Porque no te importaría quedar con ella y que viniese con su pareja.

Todos tenemos el típico amigo o amiga que siempre trae a su pareja. Da igual que hayas especificado que vas a contarle tu último problema, va a venir con su novio o novia. Pero si tu amiga fuese Amaia, eso daría igual. ¿Por qué? ¡Porque vendría con Alfred y ya solo necesitarías un piano para que se pusiesen a cantar City Of Stars! ¿Y quién quiere desahogarse con sus amigos pudiendo escuchar tal maravilla?