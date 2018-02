6 musicales con los que disfrutar de la música en Madrid

Si por algo se caracteriza Madrid es por ser la ciudad idónea en España para disfrutar de los mejores musicales. La Gran Vía de la capital acoge espectáculos con los que disfrutar del baile, la música y las historias más cinematográficas.

Lo mejor de todo es que está temporada está llena de este tipo de shows. Los hay muy diferentes: para los más pequeños, para los más nostálgicos, para los que quieran algo más pequeñito pero lleno de diversión...

Madagascar

Si amaste la película de 2005, estas fierecillas vuelven a la capital en forma de musical. El Teatro de la Luz Philips acoge el espectáculo hasta mayo.

Alex el León, Marty la Cebra, Melman la Jirafa y Gloria la Hipopótamo son las grandes estrellas del Zoo de Nueva Yoel Musical en Madrid, un show lleno de diversión y buen rollo.

Billy Elliot

Tras once años de gran éxito en Londres y seis en Broadway, este musical ha llegado a Madrid para brillar. Es uno de los grandes musicales de la capital.

La historia te la sabes: el joven Billy, nacido en una ciudad del norte de Inglaterra en la que los hombres practican el boxeo y trabajan en la mina, ama el ballet.

En este caso el musical está en el Nuevo Teatro Alcalá, y sí, date prisa que ya casi no hay entradas.

La Familia Addams

El Teatro Calderón acoge esta comedia musical hasta el mes de marzo.

La felicidad y la tristeza, la sensatez y la insensatez, el dolor y la alegría... Todo se confunde en esta trama tan tétrica. Eso sí, las risas están aseguradas.

Si eres atrevido, métete en las tinieblas de este musical... ¡No te arrepentirás!

El Guardaespaldas

Una de las historias de amor más conocidas del cine bajo un telón de fondo insuperable: la música de Whitney Houston.

El Teatro Coliseum de Madrid alberga este musical, lleno de nostalgia y basado en el gran éxito cinematográfico protagonizado por Kevin Costner.

Si te apetece revivir la historia y escuchar en directo éxitos como Queen of the night, I´m every woman, I wanna dance with somebody o I will always love you, ¡este es tu espectáculo!

La Llamada

Es, probablemente, uno de los musicales más longevos de la taquilla en Madrid. Los Javis se las han ingeniado para enamorarnos a todos con esta historia.

Si eres de los pocos que aún no la conoce, ¡ya estás tardando! En el Teatro Lara, este musical, que empezó como algo muy pequeñito, se ha convertido en un auténtico éxito.

El Rey León

El Teatro Lope de Vega acoge el musical más importante y que más tiempo lleva enamorando en la Gran Vía madrileña.

Es un musical basado en la película homónima de Disney de 1994 y se ha recorrido el mundo entero. Se estrenó en 2011 y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos.

Seguramente ya lo hayas visto, pero nunca está de más recordártelo.