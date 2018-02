El detalle de las fotos de Christina Aguilera en la bañera en el que no te habías fijado

Christina Aguilera lo tiene claro: este 2018 va a ser su año. La cantante de Dirty anunció que, tras seis años, sacará nuevo disco. ¿No es suficiente motivo de celebración?

Tras Lotus, lanzado en 2012, la artista estadounidense lleva meses involucrada en su nuevo proyecto y, claro, tras una dura sesión de trabajo necesita relajarse. ¡Qué mejor manera de hacerlo que un buen baño de espuma!

Sus cuatro millones de seguidores de Instagram no están acostumbrados a que Xtina suba fotos a la red por eso se han llevado una grata sorpresa al ver su sesión de fotos en la bañera. Christina se siente como pez en el agua – nunca mejor dicho-, ¡posar delante de la cámara es lo suyo!

💧 Una publicación compartida de Christina Aguilera (@xtina) el Feb 15, 2018 at 12:44 PST

Las fotos en blanco y negro han recibido muy buena acogida por sus fans, sumando más de 350.000 me gusta en menos de 24 horas.

Como nosotros somos de fijarnos en los pequeños detalles, os desvelaremos que la sesión de fotos no ha sido en la misma bañera. Si os fijáis, las primeras dos instantáneas están hechas en una bañera blanca cuadrada y más pequeña; la tercera es en una redonda y negra. Así que la verdadera pregunta tras ver esta publicación es: ¿cuántas bañeras tienes por casa querida Xtina?

No hay duda de que la cantante de Genie In The Bottle, a sus 37 años, sigue luciendo espectacular. A las pruebas nos remitimos.