6 cosas que te pondrán la piel de gallina si has nacido en los 90

Antes de nada, hay una cosa que tienes que entender: ya no eres tan joven. Sí, porque para tener nostalgia hace falta ya tener una edad y tú la tienes.

Más si naciste en torno al 91 que por el 98 pero bueno, pasa ya del síndrome de Peter Pan porque tú has sumado ya unos añitos. Y si no mira todas estas cositas y verás como te entra un algo por dentro de la penilla que te da. Si no sientes nada, estás libre pero si hay algo ahí que uuuyyy, ya sabes, nostalgia pura.

Física o Química. Sí... Esa serie que a todos nos tuvo muy enganchados. Con la que descubrimos muchas cositas de adultos y la que algunos tenían prohibido ver por qué la verdad... Eran adolescentes un poquito adelantados para su edad.

No podían faltar. 3+2 era un grupazo. Si no estabas enamorada de Diego y su mirada de seductor no eras nadie. Eso es así.

Y continuamos con más música. Si no te volvía medio loco este ''A toda mecha'' y te ponías a bailar dando saltitos, eras raro. Así que, enciende los altavoces, sube el volumen y disfruta de esto. ''Casi te atropello porque yo estoy por ti. Sí, sí, sí'' Ue

Continuemos con esta maravillita de la naturaleza. Los niños iban como locos y con tanto colorín y tantas espirales parece que en vez de fruta, estaban anunciando otra cosita...

Y ya, para terminar de emocionarte y llorar... El momentazo de la tele. EL MOMENTAZO DE OT1 que tanto estamos recordando este año...

Con esto has tenido bastante nostalgia por hoy... Pero, si quieres ver lo que le da nostalgia a muchos artistas conocidos nacidos en los 90, como Javier Calvo o Angy Fernández, mira el artículo de nuestros compañeros de Verne.