Cómo comprar zapatillas de deporte y no equivocarse

El que más o el que menos tiene un par de zapatillas deportivas en su armario. Se ha convertido en un calzado habitual que ya no sólo se utiliza para hacer deporte aunque, sin duda, para la práctica de cualquiera de ellos es imprescindible.

Pero, ¿sabes comprar zapatillas de deporte adecuadas? Puede que pienses que sí pero, en realidad, lo estés haciendo mal. Los pies son todo un misterio para muchos que nunca hemos ido al podólogo.

¿Y tú? ¿Alguna vez has ido al podólogo? Seguramente tu respuesta sea no y es normal. No estamos acostumbrados a cuidar nuestros pies y eso que soportan toda la carga de nuestro cuerpo y son los que nos permiten la movilidad.

Víctor Alfaro ha dedicado su vida a ellos apostando por la investigación y la aplicación de la tecnología a su especialidad. Y ahora ha escrito un libro con el que pretende despertar conciencias sobre la importancia de cuidarlos y prevenir lesiones, sobre todo ahora que el tema del running es tendencia.

Muchas gracias a @davidbisbal por su recomendación de mi libro ayer en su instagram. Es un fuera serie! pic.twitter.com/eGOJkCor7Q — Jose Victor Alfaro (@jvictoralfaro) 9 de febrero de 2018

Los pies interesan

Él es podólogo del Real Madrid y sabe de lo que habla aunque su modestia no le permita reconocer la gran ayuda que le presta al equipo. “Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer bien nuestro trabajo y no pensar que ninguna medalla nos corresponde. Los deportistas son buenos porque lo son y a los demás sólo nos queda estar cerca” asegura.

Puede que esa modestia, unido a su gran talento, ha hecho que tenga una larga lista de amigos, entre ellos, David Bisbal. “Tener a David de paciente es un regalo porque es un chico encantador aparte de que, profesionalmente, es como es. Es un tipo generoso y con mucho criterio”, explica.

Palabras de david bisbal en el libro de víctor alfaro "Víctor hace que tus pasos sean firmes y seguros, porque dar pasos agigantados no sirve de nada si éstos están mal dados. Y yo he aprendido en la vida que lo importante no es pisar fuerte sino tratar de dejar huella".

Otro amigo es Mago More, que le ha hecho el prólogo al libro y que descubrió que correr podía cambiarle la vida. Y es que esto de ser runner se ha convertido en algo muy difundido.

“El problema de correr es que todo el mundo da por hecho que correr es un gesto natural y, entonces, tú te pones a correr y ya está. Y, sí, es verdad, pero posiblemente estás corriendo mal. A nadie se le ocurriría ‘esto del tenis, que he visto a Nadal, cómo mola, me cojo una raqueta y le doy’. No das ni una. La técnica de carrera influye muchísimo, el saber cómo pisas y que alguien te enseñe un mínimo de técnica puede hacer que corras mejor y no te lesiones”, explica Alfaro.

Él trata de explicarlo en Todo comienza por un paso. “Me estoy llevando muchas sorpresas porque con un libro que habla de pies… yo decía ‘estos de Planeta qué chinados están con esto de un libro sobre los pies que van a vender dos’ pero me está llamando mucha gente que está sorprendida”, afirma.

Álvaro morata sobre víctor alfaro "Siempre hay personas que resaltan del resto. Siempre que hablo de Víctor con otras personas no puedo decir otra cosa que es el Steve Jobs de los pies. Una gran persona y un amigo. Creo que la podología es una parte fundamental en el deporte y en la vida".

Comprar zapatillas, toda una experiencia

Como decíamos, comprar zapatillas de deporte es algo que hemos hecho todos en alguna ocasión. Pero, ¿lo hemos hecho bien?

Una de las cosas que me ha llamado la atención es la complejidad para comprar zapatillas, parece que hay que hacer un master.

Una zapatilla normal para un niño en su vida normal la puedes comprar en cualquier sitio. Pero si vas a empezar a correr tiene más importancia y yo siempre aconsejo que si vas a hacer deporte, las primeras zapatillas te las compres en una tienda especializada del deporte que vas a hacer. No tiene nada que ver la atención que te van a dar allí con la que te van a dar en una tienda genérica porque la cualificación del dependiente no es la misma. La segunda, si quieres, cómpratela ya por internet que te vas a ahorrar 15 euros pero esos 15 euros primeros deja que se los gane el de la tienda que te va a ayudar mucho.

Pero hay que reconocer que una gran mayoría escoge sus zapatillas por diseño…

Y tanto. Las propias marcas muchas veces marcan la tendencia por diseño y al final es un problema. Cosas que la altura de la suela sea más alta o más baja incide directamente en que te puedas lesionar un gemelo. La moda no debería marcar este tipo de decisiones.

6 consejos para que los runners compren sus zapatillas (by Víctor alfaro) #1. Talla: Dejar 1cm entre el final de tu dedo y la puntera. Al hacer ejercicio nuestros pies se dilatan. #2. Hora: Mejor probar las zapatillas por la tarde, pues los pies están más dilatados. #3. Superficie: Saber en qué superficie se van a usar habitualmente para tener mejor estabilidad: asfalto, tierra, lisa... #4. Técnica: Elegir en función de si se practica deporte como aficionado o como profesional. #5. Peso: Conocer nuestro peso corporal ayudará a la elección de un modelo con la amortiguación correcta. #6. Estudio de tu pisada: A través de un estudio biomecánico conocerás la forma de pisar y si sufres alguna patología, lo que deberás tener en cuenta a la hora de la compra.

Hubo un tiempo en que las zapatillas molaban más si llevaban una importante cámara de aire y, sin embargo, tú las desaconsejas.

Hace años, sí es verdad, que era lo que molaba, pero ahora el sistema de amortiguación es otra cosa. Las marcas invierten mucho en investigación y la tecnología de amortiguación se ha desarrollado mucho. No se trata de meter grandes colchones.

Al final el pie tiene 28 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones. Una estructura muy bien articulada que hace que cuando tú pises hace movimientos que te salvan las rodillas. No necesitas pisar algo mullido porque va en contra de estabilidad y eso se traslada a las zapatillas.

Hablas de zapatillas dirigido al deporte pero ¿es un calzado recomendado para el día a día?

Ese es un debate con muchas madres que dicen que sus hijos sólo quieren ir con zapatillas. Sí es verdad que una buena zapatilla de deporte está mejor diseñada para el pie que la mayoría de los zapatos porque ha tenido más dinero invertido en investigación.

El punto crítico sería la transpiración. Si siempre lleva zapatillas hay que asegurarse que estén hechas con un material que traspire. Hoy en día hay materiales sintéticos con buena capacidad de transpiración.

Pero un chaval puede ir con zapatillas porque suelen tener una buena horma para el pie y la mayoría están bien construidas. Lo que sí que no aconsejamos es esta moda que vemos en los chavales de llevar las zapatillas desacordonadas. No están para adornar sino para sujetar bien el pie.