Se llama Mihail y su tema ‘Who You Are’ te va a hipnotizar

Su nombre es Mihail. Es de origen moldavo y quiere que lo conozcamos por toda Europa e incluso Asia.

Para ello ha lanzado Who You Are, un single que te dejará hipnotizado desde la primera escucha. Pretende ser uno de los artistas revelación del año y no va por mal camino.

En realidad, Mihail lleva desde los siete años en el mundo de la música. Toca el piano, la guitarra y lleva tocando varios años en locales de su país.

De hecho, el artista recibió en 2010 el galardón La Mejor Voz del festival folk de Moldavia. A partir de ese momento, despegó como artista hasta conseguir en 2016 tener la canción radiada en Rumania y Moldavia, Ma ucideea.

Tras ello, Mihail se ha tomado un descanso para volver con más fuerza que nunca. Who You Are es su último single, un tema en el que el propio autor explora en sus mundos, se pregunta acerca de la felicidad y sobre el sentido de la vida.

El videoclip, además, acompaña al tema. Ha sido rodado en un lago de la región rumana de Transilvania.