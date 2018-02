Esto es lo que pasa cuando obligamos a tres parejas a que se sinceren

Si hay un tema que está de moda es esta nueva edición de OT. Bueno, más que la edición en sí, los shipeos de la academia y es que hay uno que tiene a media España en ascuas... ¿Qué pasará finalmente entre Cepeda y Aitana? ¿Cuál será el lugar definitivo de Vicente?

Esa respuesta no os la podemos dar porque no somos videntes, pero lo que sí podemos hacer es preguntarnos: ¿qué harías tú en una situación similar? Es decir, conoces a una persona y resulta que tiene pareja. Te gusta mucho y no sabes qué hacer porque claro, está mal, pero es que tú estás enamoradísimo. ¿Se lo dices? ¿No se lo dices? ¿Esperas a que te de una respuesta?

Nosotros hemos querido saber qué piensan las distintas parejas sobre este tema. ¿Reconocerán que ellos se siguen fijando en otra gente a pesar de estar ya en pareja? Flipas con la reacción de la gente.

A una conclusión hemos llegado: eso de ir empalmando parejas a lo tarzán está muy de moda... Ojito, ojito que los terapeutas tarde o temprano se acabarán forrando.