Así te ven los ingleses cuando cantas una canción en su idioma

Parecía que era imposible tras el Despacito que Luis Fonsi volviera a cruzar las fronteras de decenas de países con una nueva canción. Pero el caso es que lo ha conseguido con Échame la culpa.

El español está de moda gracias, en parte, a su trabajo en la música y todos quieren aprender a cantar la nueva canción de este creador de hits.

Y ahora vemos cómo nos han visto toda la vida los angloparlantes cuando un españolito de turno cantaba una canción en su idioma.

¿Que cómo nos han visto? Pues como nosotros vemos este de Malasia:

Parece que el "ere tu" es común denominador de todas las covers extranjeras, como si hubieran aprendido a hablar en Málaga o en cualquier parte de Andalucía donde acostumbramos a abreviar los finales de palabra. También pasa en Sri Lanka

Pero si alguien no sabe lo que está cantando es esta familia de Hawai. The Ohana Adventure es una familia de artistas que cantan covers de canciones y claro el "ere tu" no podía faltar... aunque en este caso es un poco más "ere su".