Los fans de 5SOS revolucionan las redes sociales

Parecía que se habían olvidado de sus fans… ¡pero no! 5 Seconds Of Summer han causado una auténtica revolución en las redes sociales tras anunciar su vuelta a las andadas musicales. Llevaban días dando pequeñas pistas a sus seguidores y estos no podían creer que su banda favorita estuviera a punto de anunciar su vuelta.

“#5SOS3ISCOMING?” fue la pregunta que lanzaron en Twitter y que desató la locura en la red social. Pues sí, 5SOS3 ha llegado.

La inactividad musical de los australianos se remonta al pasado mes de septiembre, cuando abandonaron el escenario del ‘Rock in Rio’ para darse un descanso como banda. Tras ello, cada integrante viajó a distintas partes del mundo para desconectar y prepararse mentalmente para lo que llegaba.

Calum, Ashton, Michael y Luke nos han estado ocultando la grabación de su nuevo trabajo. ¿Un álbum? ¡Eso parece! El pasado 21 de noviembre twittearon irónicamente “Sinceramente, no sé cuándo va a lanzar 5SOS su próximo álbum”, lo cual provocó un revuelo entre sus seguidores.

Lo han vuelto a hacer. Twitter ha enloquecido tras la noticia. 5SOS vuelve a la carga con música nueva, o al menos es lo que han demostrado tras la publicación de lo que parece la portada de su próximo proyecto: Want You Back.

No sabemos quiénes están más ansiosos por su lanzamiento, 5SOS o sus fans. Pero de lo que sí estamos seguros es de que la vuelta de la banda va a incendiar aún más cada rincón de Internet.