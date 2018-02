Daddy Yankee arrasa en las redes sociales con su #DuraChallenge

Es una de las figuras más sonantes de nuestro panorama musical. Y lo es, aún más, tras el lanzamiento de su nueva canción Dura. A partir de entonces, Daddy Yankee decidió comenzar un nuevo reto para todos sus seguidores. Es el #DuraChallenge, que consiste en publicar vídeos mientras bailas al ritmo de su tema.

Una vez que te atreves a compartirlo con tus seguidores, el puertorriqueño lo publica en su perfil para que sus casi 20 millones de fans lo vean y puedan comentar sobre tus movimientos. ¡Una auténtica locura!

Esta acción comenzó a llevarse a cabo desde el pasado 19 de enero, día en el que el #DuraChallenge consiguió apoderarse de las redes sociales y recorrer los diversos rincones de Internet.

Y es que el cantante de reggaetón ha compartido decenas de vídeos y pretende seguir haciéndolo por mucho tiempo para demostrar que él es el principal apoyo del reto. Desde un grupo de chicas rusas en mitad de la nieve hasta una mujer embarazada a punto de dar a luz son los valientes que se han atrevido a compartir sus vídeos en Instagram.

¿Te atreves a mover el esqueleto al ritmo de Dura y compartirlo con tus seguidores? No importa si el baile no es lo tuyo, lo importante es pasarlo bien. ¡Dale! No olvides mencionar a Daddy Yankee y adjuntar la etiqueta del hashtag para que pueda verlo y subirlo a su perfil. ¡A mover el esqueleto!