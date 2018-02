Así ha sido la visita de Amaia y Alfred a 'Anda Ya'

La pareja de moda, los cantantes que están revolucionando a España entera, los jóvenes que nos han vuelto locos con esta edición tan especial de OT han visitado Anda Ya. Sí, sí... Los mismísimos Amaia y Alfred o Almaia han venido a desayunar con nosotros.

Los dos artistas han empezado explicándonos cómo se sienten y es que Amaia asegura que, de momento, se siente como si no hubiera pasado nada: ''Todavía no se me mueven las emociones. No he acabado de asimilarlo todo. Me siento normal.'' A Alfred le ha pasado algo parecido, pero dice que rodeándose de los suyos, poco a poco va despertando.

Pero no todo han sido halagos porque los dos triunfitos han tenido que enfrentarse a nuestro: ¿Quién se come este marrón? En el juego hay dos preguntas para cada uno y tienen un comodín. Es decir, si no quieren contestar a una pregunta, le pueden pasar el marrón a su compi.

Alfred, muy atrevido, ha respondido rápido a la pregunta de: ¿Qué cantante no te gusta nada? El catalán lo tiene claro... ¡The Police! Y se ve que le ha cogido el gusto porque se ha quedado con la primera pregunta de Amaia. Alfred dice que la famosa que más le pone es Ana Pastor (Ojito con su parecido a Ricardo Gómez, que piensa lo mismo que él)

Siguiendo con el reto nos hemos enterado de que la persona que huele más fuertecito de los 16 concursantes que entraron a OT es... ¡Amaia! Incluso Alfred nos ha asegurado que es la típica a la que le huelen un poquito los pies...

Amaia y Alfred nos han enamorado por muchas cosas. Está claro que su voz y su personalidad nos han embaucado pero es que ellos como pareja también nos encantan y como nosotros queremos que todo les vaya genial les hemos dado un empujoncito para que se vayan a vivir juntos... ¿Habrán pasado nuestro test de la convivencia? Eso sí... Llevaba sorpresa incluida.



Se trata de un test con preguntas sobre cosas de la vida cotidiana que deben saber si quieren que la convivencia funcione. Por ejemplo: ¿cada cuanto hay que aspirar el felpudo de casa? Amaia ha demostrado saber bastaaaaante y Alfred pues bueno... ¡Se tiene que poner las pilas!

El resultado del test es lo que les ha dejado boquiabiertos... Resulta que en directo ha sonado un audio de ''Amaia'' que le pedía a Alfred que se fueran a vivir juntos. ¡Mira bien la cara de Alfred al escucharlo porque es para verla! Pero noooo. Era una bromita y en realidad no era Amaia, era una imitadora que tiene una voz CLAVADA a la suya. Pero vamos que un buen susto se han llevado.

Y para terminar... la guinda del pastel. Amaia y Alfred han cantado en acústico ''Tu canción'', el tema que nos va a representar en Eurovisión este 2018. MAGIC.