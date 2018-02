No te pierdas la reacción de Amaia y Alfred al escuchar ESTO

Amaia y Alfred se han sometido a varias pruebas en su visita a Anda Ya. Los chicos han tenido que pasar un test para ver hasta qué punto son compatibles para vivir juntos.

En este pequeño test les hemos hecho preguntas sobre cosas de vida cotidiana. Las típicas cositas que tienes que saber para irte a vivir fuera de casa vamos. Y más si encima vas a compartir piso con tu pareja.

Por ejemplo, Amaia ha respondido perfectamente a la pregunta de: ¿cada cuánto hay que limpiar las alfombrillas de casa? Pues sí, tu no tendrás ni idea pero... ¡Una vez a la semana! También nos ha sorprendido que Alfred no sabe si el mando de la tele se limpia o no porque ni siquiera tiene televisión... (Amaia ni lo sabía).

Tras pasar este riguroso test ha llegado el momento de la resolución (y la sorpresita chanchanchan). Vaya, el resultado sobre si deberían vivir juntos o no. Y... ¡Menuda se ha liado! Los dos han escuchado un audio en directo en el que una voz idéntica a la de Amaia le ha pedido a Alfred que se vayan a vivir juntos. ¡Presta mucha atención a las caras porque fliparás!

Al final Amaia ha acabado reconociendo que no era ella, pero le ha costado lo suyo. ¿Te imaginas que en pleno directo le pide algo así? ¡Menuda locura!