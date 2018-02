La película Siete hermanas (traducida del inglés 'What happened to Monday', sí, nosotros tampoco lo entendemos) llega el día 1 de marzo a España con una limitadísima distribución y unas condiciones para verla que solo conseguirán aumentar el hype alrededor de esta película que adquirió el año pasado Netflix (y que se grabó en 2015, cosas de la industria) pero que llega ahora – por tiempo limitadísimo – a los cines españoles gracias a la distribuidora Avalon.

Y no ha todos pues se exhibirá en siete salas de la cadena Yelmo en las principales ciudades de España, por siete euros y hasta el día siete de marzo. Si no has tenido suficientes sietes te contamos más detalles de esta extraña producción.

La película Siete hermanas está localizada temporalmente en un futuro en el que la sobrepoblación de la Tierra obliga a los gobiernos a tomar la medida del hijo único por familia. Corre 2073 y solo una familia se ha saltado esa norma: Los Settman.

Así que bajo la identidad de Karen Settman se esconden Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo, hermanas septillizas, a las que encarna en todas sus versiones la actriz Noomi Rapace, que solo pueden hacer vida fuera de su casa el día que corresponde a su nombre. Hasta que Lunes desaparece (de ahí su curioso título original).

Será entonces cuando sus hermanas salgan de su escondite para buscarla saltándose las estrictas normas que imperan en el mundo.

Siete hermanas: La película que se estrena en siete cines a siete euros

El reparto de esta curiosa película lo completan Glenn Close como Nicolette Cayman (una villana de peinado imposible) y Willem Dafoe (quien da vida al abuelo de las siete hermanas). Dirige Tommy Wirkola.