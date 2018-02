Melendi con Vives, Jax Jones y Scott Helman: ¿les dejas entrar en la lista?

Como suele decirse, en la variedad está el gusto, y esta semana los candidatos a entrar en la lista de LOS40 son cada uno de su padre y de su madre. Lo cual es genial, porque así seguro que alguno es de tu agrado y puedes apoyarlo con el HT #MiVoto40.

Empezamos hablando de Melendi. Tras un espectacular 2017, el asturiano tiene a punto un nuevo disco, Ahora, que verá la luz el 9 de marzo y que nos presenta con una colaboración con uno de los cantantes colombianos más potentes: Carlos Vives.

¿Le dará tanta suerte a Melendi como se la dio a Shakira con La bicicleta? Algo nos dice que mal no les va a ir. Si quieres que entren en lista usa el HT #MiVoto40Melendi.

A Jax Jones lo conocemos entre otras cosas porque en mayo de 2017 fue número 1 de LOS40 con You don't know me, a dúo con Raye. Fue el despegue de un DJ muy original que, por lo que parece, está dispuesto a hacernos bailar también este 2018.

Ahora regresa con Breathe, con la cantante Ira Wroldsen, tema que sirve además de punto de partida para una gira que desgraciadamente no pasará por España. Pero su nuevo tema sí que puede pasar por nuestra lista si recibe apoyos suficientes con #MiVoto40JaxJones.

Y mucha atención, por último, a Scott Helman, al que muchos ya empiezan a conocer como "el nuevo Justin Bieber". También canadiense y con una legión creciente de fans en su país, desembarca en España con PDA, un tema que puede darle muchas alegrías.

Guapo y con 22 años, consiguió un disco de oro por Bungalow, ganó el concurso Emerge de una conocida plataforma de streaming y se llevó el premio al Artista Revelación de los Radio Awards de Canadá. Y ahora puede entrar en LOS40. Para ello, dale luz verde con #MiVoto40ScottHelman. ¡Suerte a todos!