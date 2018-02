Zara contesta a la niña que se volvió viral tras pedir ser modelo del catálogo de chicos

Querido Zara,

Me llamo Eliza y tengo siete años. Te escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podrás pensar que es un poco raro que una niña lleve ropa de niño, pero permíteme contarte la historia. Cuando tenía cuatro años eché un vistazo en Zara Girls pero no me convenció la ropa; luego hice lo mismo en la sección de chicos y me encantó. Ahora, sólo voy a comprar ropa allí. Soy tu fan número uno, por favor, acepta mi oferta para ser vuestra modelo en la sección Zara Boys.