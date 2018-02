¡Girl power! Dua Lipa se rodea de mujeres para versionar IDGAF

El último single de Dua Lipa está resultando todo un éxito. Si bien aún no ha llegado a dar los resultados de New Rules, su IDGAF está más que a la altura.

Tanto es así que, durante su visita a la BBC Radio 1, la artista británica se ha rodeado de un squad inigualable para interpretar la canción.

Charli XCX, Zara Larsson, Mø y Alma son las cuatro mujeres que acompañan en el coro a Dua Lipa. En total, 5 chicas que forman un grupo total GIRL POWER.

La versión, a pesar de estar algo censurada (no suenan los famosos "fucks" del estribillo), no suena nada mal. Es cierto que Charli XCX, Zara Larsson, Mø y Alma no tienen una presencia demasiado notoria y se limitan a hacer los coros, pero la imagen es lo que cuenta.

Además, hay que destacar que Dua Lipa es, en la actualidad, una de las mujeres más importantes en la industria musical de Reino Unido. De hecho, ha batido el récord de nominaciones de una mujer solista en la historia de los Brit Awards.