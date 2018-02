Testimonios reales de experiencias cercanas a la muerte

¿Alguna vez has sentido que tu alma sale de tu cuerpo? Vale, seguramente no. Y no pasa nada porque la mayoría de la gente nunca ha notado algo así. Sin embargo, hay otros que sí. Personas que por muchos tipos de motivos han tenido una experiencia cercana a la muerte, conocido como ECM, y nosotros hemos sentido mucha curiosidad por lo que les pasa.

En algunas ocasiones se trata de pacientes muertos clínicamente que, durante unos segundos, se sienten como si estuvieran muertos. La cuestión es que luego vuelven y recuerdan perfectamente lo que han visto o sentido.

Dos personas que han vivido ECM han querido compartir con nosotros sus experiencias y nos han dejado helados.

Javier Rioja vio pasar su vida por delante. Su historia es la siguiente: Javier tuvo un accidente con su coche y empezó a notar cómo iba desplazándose de su cuerpo, después vio una luz muy potente hacia la que tenía que ir.

Se sentía liberado y empezó a ver imágenes: a su madre, a su hermana, a su hermano, el primer beso con una chica... Muchas imágenes con un gran valor emocional. Cuando por fin recuperó el conocimiento estaba en el hospital. Escucha bien su historia porque es alucinante.

También hemos escuchado la de Irma. Ella estaba sentada en su casa y empezó a notar como niebla en el pasillo. Empezó a ver a gente que pasaba por el pasillo, no veía caras pero sí sombras. De pronto se sentía atraída a irse con ellos y estaba muy cansada.

Se acostó y empezó a notar como si su cuerpo se derritiese. Se fue yendo de su cuerpo hasta que dejó de sentirlo. Esas personas seguían allí y estuvo unos segundos luchando por volver. Al final se volvió a sentir dentro de su cuerpo y fue consciente de que no estaba dormida ni tampoco había tenido una alucinación.

Presta mucha atención a lo que cuentan porque sin duda, te van a dejar con la boca abierta...