Esta se Molly Moorish, la hija de Liam Gallagher a la que todavía no conoce

Esta semana se entregaban los Brit Awards y en la gala Liam Gallagher sustituyó a Ariana Grande en el homenaje a las víctimas de Manchester. Ella se puso enferma y él se ofreció a última hora para tomar su lugar.

Después de la gala se marchó de fiesta con su hijo Lennon a una de las muchas que había post Brit. Con la casualidad de que en la misma estaba Molly Moorish. Puede que tu nombre no te suene y que no entiendas qué tiene de particular esta coincidencia.

Pues bien, te explico. Ella es una modelo de 19 años, hija de Liam pero que todavía no se han conocido. Fue fruto de una relación extramatrimonial con Lisa Moorish cuando el cantante aún estaba casado con Patsy Kensit.

“No tengo ningún problema con la chica. Ella ha estado muy bien cuidada, ha tenido ropa, comida en el plato y ha podido ir a muy buenos colegios. Les compré una cas ay todo eso. Sencillamente creo que está mejor al lado de su madre”, explicaba en una entrevista con GQ.

En cuanto a la posibilidad de llegar a conocerse él dijo que “estas situaciones no pueden forzarse, creo que es mejor dejarlas como están. Ver qué sucede con el tiempo. Si se da la situación, maravilloso. Desde luego, no rechazaría un acercamiento por su parte. Que sea lo que tenga que ser”.

Pero que conste que aunque coincidieron en la misma fiesta, no se cruzaron y padre e hija siguen sin conocerse.

No es la única hija a la que no conoce Gallagher. Cuando estuvo casado con Nicole Appleton tuvo otra relación extra matrimonial con la periodista neoyorkina Liza Ghorbani de la que nació Gemma con la que tampoco ha coincidido nunca.