Despedido un camarero por el mensaje que escribió en la cuenta a un cliente

Un restaurante de la conocida cadena de comida rápida Taco Bell en Pensilvania (Estados Unidos) ha despedido a un empleado después de que éste insultara a un cliente a través del ticket del establecimiento.

Un hombre llamado Young Lee denunció en Facebook con una foto el mensaje que se había encontrado en su cuenta. El empleado del restaurante había puesto en su nombre "Steve Chink". 'Chink' es un término que se utiliza para referirse de forma peyorativa a las personas de ascendencia asiática.

El cliente asegura que ocultó su verdadero nombre porque, por experiencia, suele tener problemas cuando la gente ve que es de origen asiático. En este caso, Young Lee asegura en Facebook que la interacción con el empleado fue normal e incluso cordial.

Cuando vio la palabra "chink" en su ticket, el cliente pidió explicaciones al trabajador, que argumentó que había otros tres Steve en el restaurante, por lo que necesitaba diferenciarlos. Eso, explica Young Lee, le enfadó todavía más, aunque admite que el empleado acabó disculpándose.

Pero posteriormente el cliente escuchó cómo el camarero bromeaba sobre el asunto en las cocinas. Así que su enfado aumentó hasta tal punto que el encargado salió para pedir perdón.

Tras hacerse viral la queja de Young Lee, un portavoz de Taco Bell ha asegurado al diario The Independent que la empresa no tolera ese comportamiento y que ese empleado ya no trabaja para la marca.

Afirma, además, que están formando al personal para garantizar que un incidente de este tipo no vuelva a ocurrir.