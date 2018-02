Ana War termina con lágrimas en los ojos tras este challenge

Seguro que tú también conoces al típico que, al entrar a un examen, por ejemplo, dice "buah! Me va a salir fatal porque no he estudiado nada". Pues, en este challenge, Ana War es esa persona.

Aitana: Ana War es la típica que dice que lo va a hacer fatal y luego saca un minuto

Es un reto simple pero complicado al mismo tiempo: ¿cuantos segundos serías capaz de aguantar sin pestañear? Ana Guerra y Aitana han competido entre ellas para ver cuál de las dos nos hipnotizaba durante más segundos con su mirada. Y, como has podido ver en la imagen, ¡Ana War ha terminado con lágrimas en los ojos! ¡Flipa con el vídeo!