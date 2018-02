ESTA es la palabra mágica para ligar en tinder

Triunfar en Tinder no es tarea fácil. Y es que hoy en día, encontrar pareja es casi más difícil que llegar al casting final de OT. Sí... Al final se trata de pasar un duro proceso de selección.

Una de las primeras cosas que debes tener muy en cuenta si quieres triunfar con tu perfil en la APPs para ligar es cómo rellenas tu descripción. Te tienes que vender en pocas palabras y lo tienes que contar todo... A qué te dedicas, hobbies, qué pelis te gustan... Y es un lío porque además tienes que ser original.

Para que no te entre la ansiedad, nosotros vamos a echarte una mano porque gracias a un estudio de Zooks, ya estamos más cerca de encontrar la fórmula del éxito para ligar en Tinder.

ATENCIÓN... Si en tu perfil añades la palabra: ''Pilates'', podrás aumentar el deseo de los usuarios hasta en un 160%. Se ve que todo lo relacionado con el deporte nos sigue poniendo mucho... Si lo tuyo no es el pilates, que sepas que las palabras: kickboxing, zumba y yoga, también triunfan.

Pero ojo, porque no nos hemos quedado ahí. Hemos querido comprobar en la mismísima calle cómo va la gente con la difícil tarea de describirse en Tinder. Y, la verdad, la cosa no va bien.

La mayoría de la gente es un poco sosa. Tanto, que hemos encontrado el típico: ''Hola, me llamo Andrea''. Y punto... ¡Para qué quieres más! Pero ojito porque también hay alguno tipo: ''Me gusta leer, me gusta viajar y me gusta que me sorprendan''. Je, je, qué maja.

Ellos tiran más por cosas tipo: ''cultivado de mente y cuerpo'' o ''te haré llegar a lo más profundo de todo'' (¿WHAT?). Tiene pinta de que mucho no funciona, pero bueno...

Ya sabes, si quieres triunfar, tira por el deporte y, sobre todo, por el pilates.

No hay más que decir.