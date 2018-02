¿Cómo sobrevivir a una caída libre en ascensor?

Quizás nunca te lo hayas planteado, pero ha llegado la hora de hacerlo para poder prevenirlo. No te preocupes, montarte en un ascensor no es tan peligroso, pero sí es hacerlo y que no conozcas cómo evitar morir si deja de funcionar y baja en caída libre.

Según Bright Side, la primera regla que debemos seguir es evitar el salto. Cuando estás en caída libre dentro de un ascensor, no puedes saber el momento exacto en el que se produce el impacto, puesto que es imposible ver a través del metal. Por tanto, no puedes adivinar el momento de efectuar el salto.

Además, saltar puede dar lugar a golpearte con la cabeza con la parte superior, por lo que es la primera idea que debemos desechar.

La siguiente norma es no quedarte de pie. El impacto produce una carga diez veces mayor a la de tu propio cuerpo, por lo que permanecer quieto en medio del ascensor no es una buena idea. Así que... ¿Qué debemos hacer para salvar nuestra vida en una caída libre en ascensor? Los pasos son los siguientes:

El primer consejo que dan los expertos es el de tumbarte en mitad del ascensor, ya que disminuye la fuerza del impacto sobre tu cuerpo. Es obvio que no saldrás ileso completamente del impacto, pero sí sufrirás menos si lo llevas a cabo.

Además de tumbarte, es importante que cubras tu cabeza con las manos, ya que el ascensor se destruirá cuando se efectúe el impacto. De este modo, podrás salir del peligro y la experiencia pasará a la historia como una anécdota.