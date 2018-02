Natalia Ferviú sobre su salida de ‘Cámbiame’: “Tengo la conciencia tranquila”

Tras su espantada de Cámbiame, Natalia Ferviú vuelve a romper su silencio lanzando este mensaje en Instagram:

Aunque en ningún momento se refiere directamente al programa de Telecinco, la estilista explica en este post que cuando se trabaja en "los medios siempre hay alguien que se encarga de hacerte creer que si no estás dejas de existir porque dejas de importar".

No obstante, la coach de moda asegura que está feliz de haber dejado el programa: "Hace poco tomé las riendas de mi vida, me vine arriba y decidí vivir sin miedo".

Además, Natalia Ferviú admite que "no hay mayor felicidad que la que produce dormir con la conciencia tranquila". ¿Tiene destinatario este mensaje?

¿Por qué dejó 'Cámbiame'?

El pasado 29 de febrero, Telecinco hizo efectivo unos cambios en la dinámica del espacio, entre los que se incluía la emisión en directo.

Estas "pequeñas" modificaciones coincidieron con una acalorada discusión entre Natalia Ferviú y Pelayo Díaz, discusión que terminó con la salida del plató de la estilista.

Apenas unos días después de la espantada, Natalia lanzaba un comunicado en el que confirmaba que dejaba Cámbiame para siempre. "No me siento cómoda en la nueva dinámica del programa. Y, antes de vivir situaciones por las que no estoy dispuesta a pasar, he decidido cambiar el rumbo".