J Balvin y Luis Fonsi se sientan a charlar y flipamos con sus confesiones

Ver cómo uno de los ídolos del momento se sienta frente a un periodista para contestar preguntas, mola. Poro, para qué engañarnos, si se sienta con otro colega con un éxito parecido, mola aún más.

Es lo que ha ocurrido con J Balvin y Luis Fonsi, dos de los mayores representantes, en estos momentos, de la música latina. Se han sentado para grabar Artist on Artist de Vevo y su charla ha dado mucho de sí.

Se han lanzado piropos el uno al otro, han alardeado de sus respectivos lugares de procedencia y se han mostrado abanderados de la cultura latina. Pero además de eso, hemos descubierto muchas otras cosas.

#Tienen sentido del humor

Nada más empezar Balvin se presentó como Maluma y Fonsi como Ricky Martin. Está claro que el tono iba a ser distendido.

#Canciones para llorar

Balvin confesó que llora con muchas canciones de su colega, y no porque sean malas y no le gusten (eso creemos). Y, recuerda la misma que muchos de nosotros: Yo no me doy por vencido.

#El nuevo pop

Como mucha otra gente, los dos cantantes creen que el reggaeton es el nuevo pop. “El rap es pop ahora. Si escuchas a Drake, es pop”, aseguraba Balvin.

Fonsi, por su parte, añadía que Sigo extrañándote (de Balvin) la puedes tocar con una guitarra, y eso es pop.

#Futuras colaboraciones

Balvin ha confesado que tiene el ojo puesto en Bad Bunny, “es bueno para la cultura”, afirmaba. Aunque también quiso mencionar a Ozuna o Jhay Cortez. Seguro que les veremos colaborando pronto.

Fonsi, sin embargo, confesaba que en su próximo disco quiere trabajar con gente de África.

#ONG Balvin

El colombiano asegura que, aunque está bien colaborar con grandes estrellas como él con Beyoncé o Fonsi con Bieber, prefiere apostar por nuevos talentos. Reconoce que eso es lo que ha hecho con Jeon en Machika.

#En cuestión de zapatillas

Lo tienen claro y coinciden. Quitando la tendencia del momento, si hay que hablar de un clásico, las Jordan 1’s nunca fallan. Y además, ahora sabemos que tienen el mismo número de pie, un 42.5.

#En cuestión de coches

Ahí tienen otro punto en común (qué vídeo urbano no tiene algún cochazo por ahí). Balvin se queda con el Defender que para él es sexy, es arte. “Es como una chica fea que baila bonito”, aseguraba. Y ahí se metió en un jardín del que tuvo que ayudarle a salir Fonsi.

#Demi Lovato

¿Tendremos disco suyo en español? Fonsi asegura que “ella estaba más emocionada por grabar en español que en inglés”. Así que, ¿quién sabe?

#En casa se habla español

En la charla que mantienen mezclan el español y el inglés, los dos idiomas que hablan con asiduidad en su día a día. Pero Fonsi lo tiene claro y a su hija mayor siempre se lo recuerda: “Mikaela, en la casa se habla en español, no me hables en inglés. No quiero que te olvides de dónde eres y de nuestro lenguaje”.

#Donald Trump

Era inevitable hablar de él. Fonsi cree que canciones como Despacito y Mi gente son la esperanza. Esperanza “de que este mundo no se vaya a la mierda. Porque no te voy a mentir, cuando vi los resultados y vi quién iba a ser nuestro líder, me dio mucho miedo”.