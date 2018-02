10 canciones que te pondrán nostálgico si tienes menos de 25 años

Admítelo. Aún recuerdas cuando ponías tu disco favorito en el discman que te regalaron en Navidad y lo dabas todo en tu habitación. Aquel disco, aquella canción y aquel discman ahora forman parte de la historia.

Y es que muchas de esas canciones que reproducías ahora son verdaderas leyendas que tu “yo” de 25 años o menos aún guarda en el recuerdo. Aquí reunimos algunos de los himnos que te acompañaron durante la adolescencia.

1. EVERYBODY – Backstreet Boys

¿Cuándo dejó esta canción de sonar? ¿Por qué dejó de existir esta boyband? Tanto el tema como el grupo son las leyendas que deben encabezar esta lista. Tranquilo. Al menos aún podemos conservar la pieza que te traslada a tu habitación de adolescente.

2. WANNABE – Spice Girls

Las auténticas reinas británicas de los 90. No pasa nada si admites que también has simulado ser una de ellas mientras tus auriculares emitían todos y cada uno de los sonidos de esta canción.

3. MONSOON – Tokio Hotel

Tuviste una etapa gótica en la que forraste las paredes de tu habitación con cada póster de Tokio Hotel que incluían las revistas. Y no solo eso, sino que además escuchabas Monsoon a todo volumen en todo momento. ¡Qué recuerdos!

4. LA MADRE DE JOSÉ – El Canto del Loco

¿Quién era José? No lo sabemos, pero de lo que sí tenemos constancia es de que este tema se convirtió en un auténtico himno español para todos los adolescentes. Lo dabas todo con La Madre de José y, en general, con El Canto del Loco.

5. REBELDE – RBD

Soñabas con ir a ese instituto y encontrar el amor de tu vida en una de sus clases. Soñabas con ser uno de ellos y bailar esta canción encima de un gran escenario. Ahora te recordamos todos estos momentos para que, con pañuelo en mano, cantes a todo pulmón este tema legendario.

6. AMERICAN IDIOT – Green Day

Además de gótico, fuiste un auténtico punk. Green Day te aportó la rebeldía y libertad que necesitabas. Y es que con un tema como American Idiot, ¿a quién no le dan ganas de salir a la calle a tu libre albedrío?

7. GIRLFRIEND – Avril Lavigne

“Hey, hey, you, you! I don’t like your girlfriend. No way, no way! I think you need a new one!”. Cuántisimo echamos de menos a Avril Lavigne y sus emblemáticos temas. ¡Ponte los auriculares y disfruta!

8. WONDERWALL – Oasis

La reproducías, cantabas, llorabas, se acababa, la volvías a reproducir y vuelta a empezar. Si Oasis no consiguió emocionarte con este tema, ¿realmente lo escuchaste? Piérdete en los acordes de este himno y disfruta.

9. BABY ONE MORE TIME – Britney Spears

Cuando escuchas esta canción te conviertes en una diva de los 90, dispuesta a cantarle las cuarenta a quién se interponga en tu camino. Britney nos regaló este tema y un sinfín de recuerdos ligados a él.

10. ANTES MUERTA QUE SENCILLA – María Isabel

La peluquería, la crema hidratante, el maquillaje y ¡boom! No te faltaba nada más para ser María Isabel y convertirte en el icono juvenil más moderno de la época. Coge un abanico y... ¡baila!