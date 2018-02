J Balvin - Ahora [2018]

J Balvin no para. Cuando Machika sigue recorriendo el mundo ya tiene preparados nuevos sucesores. Ahora se convierte en otro de esos cantos a la sensualidad del reggaetón más puro.Y eso es lo que vemos en el vídeo, una fiesta con chicos, chicas y muchas ganas de pasarlo bien, incluido el colombiano.

Pero ahí no queda la cosa porque ya ha anunciado otro nuevo tema, Equis, para el 2 de marzo junto a Nicky Jam y es que Balvin sabe que este es su momento y no quiere desaprovecharlo. Eso por no hablar de que le ha tomado el relevo a Pitbull en eso de ser el rey de las colaboraciones.

“Ahora es ser cool ser latino”, se lo confesaba a Luis Fonsi en una charla entre latinos de éxito, “ahora las personas quieren aprender español y no sólo los latinos que no saben hablar español”.

Y sí, el sigue fiel a su idioma y al género que le ha dado el éxito, porque lo tiene claro, “el reggaetón ahora es el nuevo pop. El rap ahora es pop. Si escuchas a Drake eso es pop y él lo sabe”.