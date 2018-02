Leticia Dolera: “Si me llaman pesada me da igual porque más pesado es el machismo”

Leticia Dolera nos invita a Morder la manzana, la misma que hizo que Eva fuera expulsada del paraíso. Y lo hace desde las páginas de un libro “de empoderamiento y acción feminista”.

Ya lo habíamos visto en sus últimos discursos. El feminismo ha cobrado mucha importancia en su vida y con el altavoz mediático que le da su profesión intenta contagiar a más mujeres (y hombres). y escuchándola hablar uno llega a la convicción que lo suyo no es un apuntarse a la moda sino un convencimiento al que ha llegado tras mucho estudio y reflexión.

El feminismo “me ha cambiado la manera de ver el mundo y de interpretar las cosas que me han pasado”, reconoce. Y no hay más que empezar a leer libro que contiene algunas de sus experiencias personales para darse cuenta.

Un fisioterapeuta la hizo desnudarse casi por completo y la masajeó de una manera que a ella le hizo sentir incómoda. Antes no tenía claro lo que había pasado, ahora sabe que fue abuso.

Y a través de este tipo de anécdotas suyas y de sus amigas intenta hacernos ver que lo que a veces no entendemos tiene una explicación: el sistema patriarcal en el que nos hemos educado.

Ella lo tiene claro: “No hemos salido de la costilla de nadie, los niños, hasta donde yo sé, salen de la vagina de una mujer”.

Las nuevas generaciones

Aunque el libro es para todo tipo de público ella tiene claro que si hay un sector que le gustaría que lo leyera por delante de cualquier otro es de las chicas jóvenes. “Es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando era adolescente”, señala.

Y es que todo pasa por un cambio en la educación y, por ende, en la cultura. “Me parece alucinante que la historia del feminismo no se estudie en los institutos. La historia de las mujeres está silenciada”, asegura.

Su intención ha sido acercar la teoría feminista (porque en el libro hay un repaso histórico) partiendo de historias personales. “He querido acercar la historia feminista a un público más mainstream”, recalca.

Tiene claro que los cuentos de princesas han hecho mucho daño (ya lo decía hace poco Penélope Cruz). “En cuentos como Cenicienta o Blancanieves se nos enfrenta a las mujeres”, afirma tras reconocer que se ha despojado de todos esos tópicos. Los mismos cuentos que nos han hecho creer en un patrón de belleza inalcanzable.

Leticia dolera "Cuando llevas tiempo sin ir al gimnasio, da mucho palo volver. Una vez lo consigues, te aturden las agujetas y te sientes tentada de dejarlo. Con el feminismo puede que te ocurra lo mismo, sentirás la tentación de dejarlo varias veces, puede que llegues a pensar 'con lo tranquila (o tranquilo) que estaba yo, no necesito la ansiedad de esta perspectiva feminista'. No desfallezcas, hay luz al final del túnel".

Abuso en Hollywood

Leticia ha querido dejar claro que este libro empezó a prepararlo antes de todo el fenómeno Harvey Weinstein que ha revolucionado Hollywood por su historia de abusos a mujeres.

Y que si hablamos de España no podemos comparar porque “el cine español no mueve ni por asomo lo que mueve en Hollywood. Harvey Weinstein tenía una mafia y en España no existe una figura con ese poder dentro del cine", opina.

Aunque sus reflexiones no han sido incitadas por este suceso reconoce que se alegra “de que haya pasado porque hay que romper con la cultura del silencio”.

En cuanto a los comentarios que recibió Jennifer Lawrence por lucir un escotazo mientras sus compañeros iban con abrigo en uno de sus últimos estrenos, también tiene opinión: “No todo lo que haga una mujer va ser un acto feminista”.

Sexualidad

En el libro habla de sexo y es que es un tema primordial para entender el feminismo. “La sexualidad es el gran tema que lleva siglos demonizando a las mujeres”, argumenta.

Tiene claro que cuando una mujer se adueña de su sexualidad, cuando la goza se la llama puta y cuando decide no hacer uso de ella se la llama mojigata.

Hábitos saludables. Una publicación compartida de LeticiaDolera (@leticiadoleraoficial) el Feb 11, 2018 at 1:52 PST

“El placer sexual de las mujeres genera miedo e incomodidad por los mitos que arrastra. Eso hace que las relaciones hombres mujeres esté viciada”, explica.

Por eso insiste que hay que acabar con eso de ‘cuando decís no queréis decir sí’. Y es de la creencia de que todos estos temas deberían tratarse en los institutos donde ahora “se da una visión de género que discrimina a las mujeres”.

Huelga del 8 de marzo

Sí, ella hará huelga el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De hecho, tenía prevista la inauguración de un festival de cine fantástico en Madrid que presenta ella todos los años pero ha suspendido su participación. Eso sí, se alegra de que la hayan entendido y la dejen seguir presentando el resto de los días.

Cree que es una oportunidad única para la sororidad femenina, esa hermandad entre mujeres que nos hace más fuertes, aunque entiende que la precariedad laboral hace que no todas puedan unirse.

Reconoce que muchas veces le han dicho eso de “si te va bien, ¿por qué te metes en estos líos?” y reconoce que tiene que hacerlo no por ella sino por las mujeres en general. “Si me llaman pesada me da igual porque más pesado es el machismo”, se reafirma.