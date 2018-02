5 razones por las que One Direction debería volver

Aunque el grupo no se ha separado oficialmente, el camino de One Direction se ha visto colapsado por los proyectos individuales de cada uno de sus integrantes. Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson y Harry Styles nos han hecho bailar con cada uno de sus temas en solitario pero, ¿qué ha sido de One Direction? ¿Por qué no vuelven ya?

Aquí explicamos algunas de las razones por las que creemos que el grupo británico debería volver al estudio de grabación y, por consiguiente, a los escenarios de todos los rincones del planeta.