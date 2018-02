Escucha la canción inédita de Amy Winehouse

Atención. Deja todo lo que estás haciendo y lee con mucha atención porque esto no es un fake.

Tenemos algo nuevo de la gran Amy Winehouse. Ha salido a la luz una grabación de la artista de cuando tenía 17 años. Se tata de ''My own way'' un tema grabado en el año 2003, pocos antes de que la carrera de Amy comenzara.

El tema lo ha publicado el productor y compositor Gil Cang. Él mismo ha contado en CandemNewJournal que se trata de un tema escrito entre él y James McMillan que conservaba desde entonces. Lo volvió a encontrar la semana pasada y decidió que quería compartirlo con el resto del mundo. Por supuesto, nosotros le damos las gracias.

Pero la cosa no acaba aquí... ¿Por qué es tan raro que aparezca un nuevo tema de la artista? Desde Universal, en Reino Unido, tomaron la decisión de destruir todo el material que tenían grabado de Amy Winehouse para impedir la explotación de sus maquetas. No sabemos muy bien por qué razón pero así fue.