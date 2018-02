Hablamos con el único candidato español para viajar a Marte

Te imaginas irte a Marte para no volver? Pues deja de pensar que es una locura porque... NO LO ES. Ya está en marcha ''Mars One'', la misión espacial que quiere crear la primera colonia permanente de humanos en marte.

El viaje está planeado para el año 2031 y el equipo estará formado por 24 personas. 12 hombres y 12 mujeres. Al casting inicial se presentaron 200.000 personas y ahora solo quedan 100. Entre ellos, el español Ángel Jané, con el que hemos hablado esta mañana en Anda Ya.

Ángel es un apasionado de Marte, de hecho, ya ha publicado un libro sobre el planeta rojo: ''Mi casa es Marte''. Además, él ha asegurado que siempre ha querido tener una experiencia como esta. Así que está bastante seguro de que este puede ser su momento.

De entre las cosas que asegura que se llevaría una concha de la playa o una piña del bosque, pero nos ha sorprendido que también querría llevarse unos palos de golf, porque teniendo en cuenta la gravedad de Marte, le encantaría ver cómo puede lanzar una pelota a medio kilómetro.

No te pierdas que estamos dejando pasar un detalle por alto... Y es el hecho de que el viaje es NO retorno. Sí... Se van pero no vuelven nunca más. Ángel asegura que no tiene ningún miedo y que está bastante seguro de que todos los candidatos escogidos para ir nunca se arrepentirán de hacerlo.

Increíble pero cierto.