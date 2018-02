Ana Obregón: “Respeto muchísimo la vida de los toreros, arriesgan su vida”

“¿Cocinan las celebrities? ¿Se apañan bien entre fogones o les puede la presión del puchero hirviendo? ¿Y como anfitriones? ¿Se desenvuelven con igual soltura recibiendo invitados en casa que en red carpets y premieres? ¿Y si les toca atender y servir a otros VIP?”.

Estas son las cuestiones que Cuatro intenta responder con Ven a cenar conmigo Gourmet Edition, el spin off del popular formato gastronómico. Ana Obregón, Lucía Etxebarria, Rappel y Víctor Janeiro son los primeros VIP que se están sometiendo a este experimento culinario que se estrenó la semana pasada con un buen 7,6% de share (1.255.000).

Aprovechando que este martes la cadena emite la segunda entrega, en LOS40 entrevistamos a la mismísima Ana Obregón, la conocida actriz, guionista, presentadora, bióloga y modelo.

¿Por qué aceptaste ir a 'Ven a cenar conmigo'?

Para mí la cocina es un reto. Soy la peor cocinera del mundo. Me han llamado de otros programas de cocina, pero no podía ir porque eran de larga duración y estaba liada con el teatro.

Ven a cenar conmigo es un formato que me gusta mucho, ya lo había visto con anónimos. Me llamaba la atención que, además de cocinar, hay que ver cómo eres como anfitrión… Fue una semana dura de grabaciones, estuvimos casi 15 horas, pero fue un reto muy divertido.

¿Qué te impone más: cocinar para Víctor Janeiro, Rappel y Lucía Etxebarria, o subirte a las tablas de un teatro?

Cuando me subo a un escenario, anteriormente he ensayado durante meses. Así que, aunque un actor nunca va seguro, te lanzas al escenario preparado. Para cocinar, como no tengo esa preparación, me impone más. En cambio, si es una cena con amigos, siempre puedo “envenenarles” sin consecuencias (risas) o hacer unos huevos fritos con patatas y tan felices todos.

De todos tus compañeros, ¿quién es el que más te ha sorprendido?

Me ha sorprendido muchísimo Rappel. Estaría horas y horas hablando con él. Tiene una vida muy diferente.

También has compartido mesa con el torero Víctor Janeiro… ¿te consideras taurina o antitaurina?

Ni lo uno ni lo otro. Me considero amante de los animales, pero reconozco que también como carne. Respeto muchísimo la vida de los toreros, arriesgan su vida. Si me invitan a una corrida, voy, pero también respeto a los que no opinan igual. Esa es la verdadera democracia.

¿Prefieres que te cocinen o cocinar tú?

Prefiero que me cocinen porque cocino fatal. Hago muy poquitas cosas, los platos que le gustan a mi hijo y ya. Con la de horas que estoy trabajando, no tengo tiempo de cocinar cuando llega a casa.

Ya he aprendido a hacer la paella verde que le hice a Steven Spielberg en América

¿Cuál es tu plato estrella?

Las albóndigas, que le encantan a mi hijo, y la paella. Menos la paella verde que le hice a Steven Spielberg en América, ya he aprendido a hacerla bien.

¿Tienes algún proyecto profesional?

He estado todo este año de gira con una obra y ha ido fenomenal. Lo acabo de dejar porque ahora tengo unos proyectos de tele y quería descansar. Llevo cinco años sin tener vacaciones en verano.

¿Tienes en mente alguna serie de televisión ?

Sí. Quería que fuera más adelante para descansar un poco, pero las cosas se han acelerado y no va a ser posible.

¿Tienes alguna oferta para presentar un programa de entretenimiento?

Hay un programa y una serie, pero no puedo decir nada porque todavía no está cerrado.

¿Irías a 'Supervivientes'?

No, y me lo han ofrecido muchas veces. Supervivientes es un formato que me encanta y lo sigo, pero yo soy muy golosa y como muchísimo. No podría estar sin desayunar. Además soy alérgica al marisco y al pescado, o sea que no tendría que comer.

¿Qué te apetece hacer al margen de esos proyectos?

He hecho todo menos presentar el telediario y el tiempo, aunque el telediario sería imposible porque yo improviso demasiado (risas). He presentado programas, galas, las Campanadas… He tenido la suerte de poder elegir mis proyectos y me siento una privilegiada al poder haber hecho grandes formatos.